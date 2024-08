Reżyserem „Jurassic World Rebirth” został Gareth Edwards, który stworzył m.in. „Godzillę” z 2014 roku oraz „Łotra 1”. Scenariusz przygotował David Koepp, autor pierwszego „Parku Jurajskiego” z 1993 roku oraz jego kontynuacji „Zaginiony Świat: Jurassic Park” z 1997 roku.

Od „Jurrasic Park” do „Jurrasic World”: Jak zmieniały się filmy o dinozaurach?

„Jurassic World Rebirth” będzie siódmą odsłoną serii. Od czasów pierwszego „Parku Jurajskiego” Stevena Spielberga zmieniła ona swoje oblicze i aktualnie bliżej jej do filmów spod szyldu „Szybcy i wściekli”. Fenomen pierwszej części, polegający na przedstawieniu intrygującej wizji świata, w którym ludziom udaje się przywrócić do życia prehistoryczne stwory zniknął gdzieś pod płaszczykiem blockbusterowego kina akcji. Współczesne kino przyzwyczaiło nas do tego typu przemian, a sceny walk krwiożerczych dinozaurów na pewno nie należą do mało widowiskowych. Być może jednak nowy film zdoła nawiązać do korzeni – nadzieję na to daje fakt, że za scenariusz najnowszej części odpowiada autor fabuły pierwszego filmu o dinozaurach, który do dziś ma status kultowego.

„Jurassic World Rebirth” ma trafić do kin 2 lipca 2025 roku.