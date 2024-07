Osgood Perkins, specjalista od horrorów

Osgood Perkins poszedł artystyczną drogą swojego ojca i dziadka, który też był aktorem. Zadebiutował na ekranie jako dziewięciolatek w filmie „Psychoza II”, gdzie u boku ojca zagrał młodego Alana Batesa.

Potem jeszcze trafiał na ekran, przede wszystkim jednak zajął się scenariopisarstwem i reżyserią. Tworzy niemal wyłącznie horrory. Pierwszy raz stanął za kamerą przy filmie „Zło we mnie” (2015) o dwóch dziewczynach, które – pozostawione w szkole w czasie przerwy świątecznej – muszą zmierzyć się z tajemniczą siłą.

Czytaj więcej Plus Minus Efekt Lucyfera W naszych czasach z pewnością mniej osób niż dawniej gotowych jest czynić zło - mówi Philip Zimbardo, amerykański psycholog społeczny.

Już sam slogan reklamowy tego filmu był znaczący: „Są rzeczy straszniejsze niż mrok”. Dalej było podobnie: w „I am the Pretty Thing that Lives in the House” młoda opiekunka mająca zająć się starszym człowiekiem trafiła do nawiedzonego domu. W „Jasiu i Małgosi” Osgood Perkins proponował swoją, niezbyt idylliczną wersję bajki dla dzieci.

„Kod zła” wpisuje się w tę filmografię. To film z tajemnicą, bardzo mroczny. Agentkę goni czas, bo w każdej chwili mogą zginąć następne rodziny. Lee Harker systematycznie prowadzi śledztwo, analizuje. Ma ponadnaturalne siły, na dodatek wydaje się, że zabójca ma coś wspólnego z jej przeszłością.

Nawet zdjęcia Andresa Arochiego są w wielu scenach ciemne i mroczne. Inaczej rejestrowane w scenach współczesnych i retrospekcjach.