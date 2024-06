Niezrealizowane scenariusze Krzysztofa Kieślowskiego trafią na ekran

„Jeleń”, nad którym prace ruszą jesienią, będzie pierwszym scenariuszem z serii niezrealizowanych dotąd pomysłów i tekstów udostępnionych przez Marię Kieślowską we współpracy z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku.

Krzysztof Kieślowski ekologicznie

„Jeleń” to scenariusz Kieślowskiego z lat 60. XX w. z okresu studiów w Szkole Filmowej w Łodzi. Kieślowski otrzymał zadanie napisania noweli scenariuszowej z myślą animacji. Intrygujące jest to, że młody artysta podjął temat, jaki dziś nazwalibyśmy ekologicznym. Oto jeleń jest zbulwersowany działalnością fabryki, która zanieczyszcza las. Historia została zabarwiona groteskowym żartem.

Ekologia to nie był przypadek w twórczości Kieślowskiego. Kontynuował ten wątek w fabularnej „Bliźnie” z 1976 r. z Franciszkiem Pieczką w roli głównej. To był pierwszy kinowy film przyszłego mistrza. Zrealizował go we współpracy z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, która stała się naturalnym wykonawcą pośmiertnych projektów Kieślowskiego.

Izumi Yoshida (1989 r.) jest absolwentka PWSFTviT w Łodzi i już jej debiut „Kinki”, wygrał konkursy Split Film Festiwal w Chorwacji i Animatora w Polsce, mając wiele nominacji do innych nagród. Od 2017 r. Yoshida wykłada na ASP w Łodzi, od 2019 r. jest ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dziedzinie animacji.