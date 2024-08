Festiwal filmowy. Sokołowsko pamięta o Krzysztofie Kieślowskim

Organizatorzy przypomną też dwa dokumenty. W „Gadających głowach” Krzysztof Kieślowski zadawał ludziom w różnym wieku, pochodzącym z różnych klas społecznych i środowisk te same cztery pytania: W którym roku się urodziłeś? Kim jesteś? Co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał, czego oczekujesz od przyszłości? Powstał zbiorowy portret Polaków żyjących na przełomie lat 70. i 80., film bardzo wiele mówiący o Polsce tamtego czasu.

Czterdzieści przeprowadzek Krzysztofa Kieślowskiego

I wreszcie „Prześwietlenie”. Przed laty Krzysztof Kieślowski opowiadał mi o swoim dzieciństwie: – Moja młodość nie była szczególnie trudna. Wszystkim wtedy było ciężko. Nam może trochę bardziej niż innym, bo ojciec miał gruźlicę i nie mógł pracować. Jeździliśmy od miasteczka do miasteczka, od sanatorium do sanatorium. Nigdzie nie zatrzymywaliśmy się dłużej. Kiedyś policzyłem, że do 14. roku życia zdążyłem się przeprowadzić 40 razy. To oznaczało kupę czasu spędzonego w pociągach i na ciężarówkach, którymi przewoziło się meble. Także brak przyjaciół i poczucia stabilizacji. Zwłaszcza że też miałem chore płuca i sporo czasu spędziłem sam, z daleka od rodziców.

Właśnie tutaj oraz w okolicach gminy Mieroszów zostały zrealizowane zdjęcia do „Prześwietlenia”

Wśród miejsc, do których Kieślowski trafił, było też Sokołowsko. I właśnie tutaj oraz w okolicach gminy Mieroszów zostały zrealizowane zdjęcia do „Prześwietlenia”. Kieślowski sportretował ludzi chorych na gruźlicę, żyjących z dala od bliskich, marzących o powrocie do domów. Wyrzuconych na margines życia, niepewnych jutra.

Wspominając Jerzego Stuhra

Podczas tegorocznego festiwalu będzie też sekcja specjalna „Hommage a Stuhr”. Zmarły niedawno artysta był jednym z ulubionych aktorów Kieślowskiego. A w 2000 r., cztery lata po śmierci reżysera, na podstawie jego dawnego, niezrealizowanego pomysłu nakręcił „Duże zwierzę” – o wolności, prawie do inności, do własnych gustów i upodobań, do kochania tego, co się kocha, a nie tego, co kochać wypada. I o tym, że nie wszystko w życiu jest na sprzedaż.

Historię urzędnika z małego prowincjonalnego miasteczka, do którego ogródka przychodzi pewnego dnia zostawiony przez cyrk wielbłąd, wymyślił Kazimierz Orłoś. Krzysztof Kieślowski składał projekt „Dużego zwierzęcia” w telewizji, ale w tamtym czasie wielbłąd na polskiej prowincji wydał się decydentom podejrzany. Już po śmierci reżysera szef zespołu Perspektywa Janusz Morgenstern znalazł napisany w 1974 r. treatment w Muzeum Kinematografii we Frankfurcie. Chciał, by ten film zrobił Jerzy Stuhr. Tak naprawdę to były cztery kartki. Resztę wymyślił aktor, zaś operator Paweł Edelman postanowił, że „Duże zwierzę” będzie czarno-białe.