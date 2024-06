Rekomendacje filmowe: Obcy w domu

Do usług szanownej pani

Reż.: Gilles Legardinier

Reklama

Wyk.: John Malkovich, Emilie Dequenne, Fanny Ardant

Gilles Legarnier jest jednym z najbardziej poczytnych francuskich pisarzy. Wydał blisko 20 powieści – są wśród nich opowieści obyczajowe, kryminały romanse, nawet książki dla dzieci. Wszystkie jego powieści należą do rodzaju „feel good”. Teraz pisarz zadebiutował jako reżyser przenosząc na ekran własną, bestsellerową powieść „Do usług szanownej pani”, przetłumaczoną zresztą na 22 języki.

Bohater filmu Andrew Blake, zamożny, angielski biznesmen stracił chęć do życia, gdy jego żona umarła, a córka przeniosła się gdzieś na koniec świata. Zniechęcony, zostawia więc firmę w rękach swojej asystentki i jedzie do Francji, by odwiedzić miejsca, z których pochodziła jego zmarła żona. Chce się odciąć od dotychczasowego życia. Nie przyznając się kim jest, zatrudnia się jako lokaj w dworku na francuskiej prowincji. Ale tam nie bardziej może liczyć na spokój. Właścicielka domu jest wdową, która miewa bardzo dziwne zwyczaje. Wybuchowa kucharka skrywa niejedną tajemnicę, młoda gosposia próbuje odnaleźć życiową równowagę. Blake, który chciał oderwać się od wszelkich zawirowań, znów musi stawić czoła życiu.

„Do usług szanownej pani” to film sympatyczny, który bardzo dużo zawdzięcza aktorom: Johnowi Malkovichowi w roli Andrew i Fanny Ardant, która zagrała panią Beauvillier.