„Perfect Days” i "Anselm" w kinach. Wim Wenders uczy nas spokoju

Cień III Rzeszy

Krytycy sugerowali, że Kiefer był zafascynowany gigantomanią III Rzeszy. On sam zawsze się przed tymi insynuacjami bronił. Mówił o tym w wywiadach, ale w „Anselmie” Wenders w minimalnym stopniu wykorzystuje archiwalne materiały. Kamera obserwuje raczej, jak artysta pracuje (są tu sceny podpalania fragmentów swoich dzieł miotaczem ognia, by osiągnąć fakturę i obraz zniszczenia), jak przechadza się lub jeździ na rowerze po imperium.

Do kręconych tam ujęć, do obrazów „bezgłowych kobiet” i zniszczonego świata Wenders dodał inscenizowane sceny z dzieciństwa i młodości artysty. Rezultat daje do myślenia.

Ale w fabule Wenders się zagubił. Długo szukał tematów, nie kręcił po kilka lat, a nawet ciekawa w zamyśle próba, jak „Every Thing Will Be Fine” (2015) o pisarzu, który bez swojej winy zabił w wypadku samochodowym dziecko, nie spełniła oczekiwań.

Słuchanie Lou Reeda

Wciąż jednak Wim Wenders żył bardzo intensywnie. Bolało go to, co dzieje się dziś na świecie. Jako prezes Europejskiej Akademii Filmowej apelował: „Brońmy Europy wszystkimi naszymi przekonaniami i wartościami, przed populistami, oligarchami, wrogami wolności. Niezależnie, czy siedzą w Moskwie, Waszyngtonie, Teheranie. Przypominajmy, co mamy do stracenia. Dźwigamy wspólną odpowiedzialność, która wykracza poza narodowe granice”.

Ale walka męczy. I nagle ten nad wyraz aktywny człowiek odnalazł receptę na ukojenie w pozbyciu się ambicji i spokojnej kontemplacji tego, co wokół. W „Perfect Days” odrzucił „wyścig szczurów”, a nawet to, co kształtuje naszą współczesność: internet, sztuczną inteligencję, cyfryzację. W supernowoczesnej Japonii główny bohater filmu Hirayama z kaset magnetofonowych słucha amerykańskiego i brytyjskiego rocka z lat 60. i 70. – Velvet Underground, Patti Smith, „Feeling Good” Niny Simone, Lou Reeda i jego tytułowej piosenki „Perfect Day” czy japońskiego folku z tego samego czasu. Uśmiecha się do przypadkiem spotykanych ludzi, pogada, nigdzie się nie spieszy. I przez liście drzew patrzy w słońce.