Pamięć

Reż.: Michel Franco

Wyk.: Peter Sarsgaard, Josh Charles, Jessica Chastain

W „Pamięci” James Franco konfrontuje ze sobą dwoje ludzi: mężczyzna traci pamięć, kobieta pamięta za dużo. Los styka ich ze sobą przypadkiem. Saul kiedyś był żonaty, teraz mieszka z bratem. Cierpi na demencję. Pamięta jeszcze zdarzenia sprzed lat, ale nie wie co działo się przed chwilą. Sylvia z kolei pamięta zbyt dobrze. Wypycha z siebie to, co wraca i wciąż tak samo boli. Nie utrzymuje kontaktów z matką, czasem spotyka się z siostrą, ale czuje się między nimi jakiś dystans – coś nie pozwala im się naprawdę zbliżyć. Ta tajemnica ukryta w przeszłości dużo Sylvię kosztowała. Kobieta regularnie, od trzynastu lat, od chwili, gdy pojawiła się na świecie jej córka, chodzi na spotkania klubu AA. Jest, jak sama mówi, „niepijącą alkoholiczką”. Teraz pracuje w dziennym domu opieki, a jej całym światem jest córka.

Te dwie osoby mające tak bardzo różne problemy z pamięcią, zbliżają się do siebie. Zwłaszcza, że brat Saula prosi, by Sylvia pracowała u niego. Bo Saul wymaga opieki, nie powinien już zostawać sam.

Autor „Opiekuna” i „Sundown”, laureat nagród w Cannes i w Wenecji, Meksykanin Michel Franco jak mało kto potrafi obserwować ludzi bardzo zwyczajnych, a naprawdę kryjących w sobie psychiczne zadry i tajemnice. Także teraz delikatnie, ale konsekwentnie, pokazuje rodzinne relacje obojga bohaterów, ale i to, co rodzi się między nimi — zwichniętymi, obolałymi ludźmi, którzy niewiele od życia oczekują. Dużo tu reżyser zawdzięcza aktorom Jessice Chastain i Peterowi Sarsgaardowi, którzy stworzyli na ekranie postacie bardzo zwyczajne, ale przecież przejmujące. Franco staje po ich stronie. Pozwala im marzyć. Nawet jeśli to marzenie miałoby trwać tylko chwilę. Ciekawy, niebanalny film.