W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się 96. ceremonia rozdania Oscarów. W słynnej sali przy Hollywood Boulevard, doceniona została między innymi Emma Stone – otrzymała ona nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską w filmie "Biedne istoty” w reżyserii Yórgosa Lánthimosa. Nie wszystko jednak poszło po myśli aktorki – podczas gali wręczenia nagród jej sukienka została zniszczona.

Emma Stone odebrała Oscara w zniszczonej sukni

Emma Stone podczas oscarowej gali 2024 pokazała się w sukni od luksusowego francuskiego domu mody Louis Vuitton. Kreacja jeszcze przed galą przyciągnęła uwagę miłośników mody i mediów oraz wywoływała komentarze na czerwonym dywanie.

Odbierając nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, będąc na scenie, Emma Stone zdradziła, iż jej suknia ma uszkodzony suwak – kreacja pękła. - Moja suknia jest uszkodzona. Myślę, że to się stało w czasie piosenki "I'm Just Ken” - powiedziała aktorka, nawiązując do wykonania przez Ryana Goslinga podczas gali piosenki z filmu "Barbie". Podczas występu aktor skierował w stronę Emmy Stone mikrofon, by ta zaśpiewała jej fragment.