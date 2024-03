Ukraina doczekała się pierwszego Oscara. Reżyser: Wolałbym go nie dostać

Oscary 2024. Reżyser nagrodzonego ukraińskiego filmu: Jestem pierwszym reżyserem w historii, który to powie

- Prawdopodobnie jestem pierwszym reżyserem na tej scenie, który powie, że wolałby nigdy nie nakręcić tego filmu (za który został nagrodzony — red.). Chciałbym móc zamienić to na to, by Rosja nigdy nie zaatakowała Ukrainy, nigdy nie okupowała naszych miast... ale nie mogę zmienić historii. Nie mogę zmienić przeszłości — powiedział.



Czytaj więcej Ludzie Oscary 2024. Nie tylko klasyka: te gwiazdy wyłamały się z dominującego trendu stylizacyjnego Choć na czerwonym dywanie 96 gali wręczenia Oscarów wyraźnie dominował trend black&white, znalazła się też grupa gwiazd, które zdecydowały się na stylizacje w mniej klasycznych kolorach. Kto dobrze wypadł, dokonując takiego wyboru?

Oblężenie Mariupola trwało od marca do maja 2022 roku. Obrona zakładów Azowstal w tym mieście była jednym z symboli ukraińskiego oporu w pierwszych miesiącach wojny Rosji z Ukrainą.



W walkach o miasto zginęło co najmniej 8 tys. osób.



Czernow na konferencji prasowej po przyznaniu Oscara powiedział też, że apele prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy jest niezbędne ze względów humanitarnych, „by wesprzeć cywilów, którzy są atakowani i zabijani”.



- Nie jest moim zdaniem przekonywanie nikogo do niczego. Naszą pracą jest dostarczenie tak wiele kontekstu i informacji ile można — dodał.