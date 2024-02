Naprawdę jednak trudno zrozumieć, co jurorzy zobaczyli we francuskim filmie „L’Empire” Bruno Dumonta nagrodzonym przez jury Srebrnym Niedźwiedziem. W rankingu międzynarodowych dziennikarzy najniższe oceny dostał też „Pepe” Nelsona Carlosa De Los Santos Ariasa – opowieść martwego hipopotama z prywatnego zoo dyktatora w Ameryce Południowej.

Dwie statuetki aktorskie przypadły Sebastianowi Stenowi za rolę w „A Different Man” oraz Emily Watson, która zagrała w mocnej, irlandzkiej opowieści „Small Things Like These” o tragedii „zdeprawowanych” kobiet, które jeszcze całkiem niedawno trafiały do przyklasztornych pralni.

Za scenariusz uhonorowany został Matthias Glasner, autor filmu „Umieranie”.

Tylko nagrodę za wkład artystyczny (zresztą bardzo zasłużoną) dostał Martin Gschlacht, autor zdjęć do „Kąpieli diabła”.

Wielkim przegranym tej edycji jest całkowicie niezauważony przez mocny film „Synowie” Duńczyka Gustava Moellera – obraz, którego akcja toczy się w więzieniu. Spojrzenie na ludzkie relacje, zbrodnię, karę, zemstę, próby społecznej rehabilitacji.