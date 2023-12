Mann zrobił film o życiu, o ambicji, za którą trzeba płacić wysoką cenę. Często zbyt wysoką. O tragediach leżących u podłoża wielkiej fortuny. Przekonujące kreacje tworzą Adam Driver w roli Ferrariego postarzony o 20 lat, ze sztucznym brzuchem i dolepioną protezą pogrubuającą szyję oraz Penelope Cruz w roli Laury. A jednak „Ferrari” pozostaje chłodny. Jak napisał recenzent „Guardiana” – reżyser nie dociska pedału gazu.

Może dociśnie w następnej produkcji. Bo leciwy Michael Mann szykuje się do realizacji „Gorączki 2” i rozwija kolejny projekt – gangsterski kryminał z lat 30. XX wieku.

„Vika!”

Reż.: Agnieszka Zwiefka

85-letnia dj Vika nie zamierza „siedzieć w oknie jak pelargonia”. W nocnych klubach staje za konsoletą, puszcza kawałki, nowe, ale i te, przy których sama kiedyś się bawiła, miksuje, podryguje dynamicznie. Czasem do trzeciej rano. Podrywa do tańca tłum młodych ludzi. Ale też chodzi na spotkania z seniorami, którym powtarza: „Kochani! Nie będziemy młodsi. Musimy pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy”.

„Jestem stara. Ale mogę pokazać, że potrafię żyć” — mówi w filmie „Vika!” Agnieszki Zwiefki. Wirginia Szmyt rzuca starości rękawicę. Nie godzi się, by oznaczała ona rezygnację z aktywności, z własnych przyjemności i zainteresowań. Przypomina, że seniorzy mają prawo do bycia sobą. Zwiefka portretuje w swoim dokumencie kobietę pełną radości życia, trzeźwo patrzącą na świat, żyjącą w zgodzie ze sobą i własnym temperamentem. Koszty? Tak, są. Choćby takie: swoich synów widuje raz na pół roku, wnuków jeszcze rzadziej. Nie ma żalu. Kiedyś nie poświęcała im czasu, mają do niej o to pretensje. Vika potrafi to sobie zracjonalizować: nikogo nie chciała obciążać swoją osobą. „Tak mają ci ludzie pieprznięci jak ja” - mówi. Poza tym: „Osoba starsza zawsze jest trochę zawadą dla młodych”.