Dariusz Wolski, autor zdjęć do filmu „Napoleon”: Sekwencje walk są fenomenalne

Jak bardzo się to zmieniło od czasu, kiedy zaczynał pan pracować?

Oczywiście ogromnie, ale na dobre. Dziś ze specjalistą od efektów specjalnych ustalamy wszystko od samego początku, już w okresie przygotowań, w momencie budowy dekoracji. Ja muszę mu dostarczyć ujęcia, które on może potem wykorzystać, on pomaga mi w wielu sprawach, między innymi doradza przy ustawianiu kamer.

Sztuczna inteligencja była jednym z powodów strajku scenarzystów i aktorów.

Pisarze i aktorzy chcieli więcej zabezpieczeń własnego wizerunku i więcej pieniędzy. My, operatorzy, nie dostajemy tantiem, a inteligencji maszyn używamy od dawna. Więc dla nas to nie problem. Nie mieliśmy powodu do strajków. Oni mieli o co walczyć, więc walczyli.

Strajk spowodował siedmiomiesięczną przerwę w pracy. Jak to wygląda z punktu widzenia człowieka, który żyje kinem na co dzień?

Ja osobiście byłem akurat w trakcie przygotowywania następnego filmu, kręciłem reklamy, trochę więcej odpoczywałem. Strajk był jednak wielkim dramatem dla ekip. Asystenci reżysera i operatora, szwenkierzy, scenografowie, kostiumolodzy, technicy – wszyscy oni pracują od czeku do czeku. Jak nie ma pracy, to nie mają za co żyć.

Na liście twórców, z którymi pan współpracował, są poza Ridleyem Scottem m.in. Paul Greengrass, Tim Burton, Tony Scott, Gore Verbinski, Alex Proyas. A jest reżyser, z którym jeszcze pan nie pracował, a chciałby pan spotkać się na planie?

Tak się w moim zawodzie nie myśli. Scorsese jest związany z Rodrigo Prieto, Fincher –z Erikiem Messerschmidtem. Ja sam dobrze się dogaduję z Ridleyem. A poza tym los styka mnie z innymi artystami. Każde spotkanie jest istotne, bo reżyser zawsze inspiruje, prowokuje do twórczej pracy. I nieważne czy ma wielką pozycję w Hollywood czy jest debiutantem. Więc może odpowiem tak: na pewno jest gdzieś artysta, który pokaże coś nowego. Może zresztą los zetknie mnie z takim człowiekiem już wkrótce.

To znaczy?

Pracujemy z Ridleyem nad „Gladiatorem 2”, ale jednocześnie zaczynam rozmowy z młodym, superinteligentnym reżyserem, który ma świetny scenariusz. Będziemy robić film o procesie w Norymberdze. Amerykanie wysłali tam psychologa, który miał obserwować zachowania oskarżonych. I to jest opowieść o jego relacjach z Goeringiem, którego będzie grał Russell Crowe.