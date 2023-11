„Absolutni debiutanci” na Netflixie. Kolejne debiuty aż do śmierci

Reżyserki zgodnie z duchem feministycznych czasów postawiły w centrum opowieści dynamiczną dziewczynę Lenę (świetna Martyna Byczkowska). To ona trzyma kamerę w „Absolutnych debiutantach" i kręci film, mający być przepustką na studia w filmówce. Lena ma przy sobie wieloletniego przyjaciela Niko (Bartłomiej Deklewa), jednak nie jest on typem faceta, a tym bardziej aktora, który chwyci dziewczynę za rękę i zaprowadzi na spotkanie z intrygującym życiem na ekranie. To lepszy materiał na kumpla niż kochanka, co stanowi problem. Lena postanowiła bowiem przygotować na egzamin film, który – choć jest kostiumowy – przykuwać ma uwagę ostrą sceną erotyczną z ich aktorskim udziałem.

Gdy Niko kryguje się jak prawiczek, na horyzoncie pojawia się grupa młodych koszykarzy i kapitan Igor (Jan Sałasiński). Szybko dołącza do artystycznego duetu, woląc być w trójkącie niż doskonalić rzuty za trzy punkty.

W świecie młodzieńczych przetasowań, nic nie jest, oczywiście, stabilne. Uczuciowa karuzela rozkręca się z odcinka na odcinek. Lena dąży różnymi podstępami do nagrania erotycznej sceny, zaś Igor flirtuje jeszcze z miejscową blondynką (Paulina Krzyżowska).

Mamy wątek migracyjny, młodej dziewczyny, która nie chce być ani sezonową miłością, ani sezonową kelnerką w restauracji ojca. Ma ambicje i marzy o wyjeździe do dużego miasta. Chwilowy azyl znalazła, waletując w przyczepie na kempingu. Kierownika, twardziela o miękkim sercu, gra Maciej Maleńczuk w kowbojskim kapeluszu, jakby jego marzenia skończyły się na bocznym torze Pikniku Country.

Wakacje, do których tęsknią młodzi ludzie, dla pokolenia rodziców, jak to często bywa, stają się pierwszą od dawna okazją do szczerej rozmowy i czasem trudnych rozliczeń przy kieliszku. Między rodzicami Leny oraz Niko trwa emocjonalne rodeo. Matka Leny (Katarzyna Warnke) ma nowego faceta, z którym lubi się kochać, gdy jest „wolna chata”. Niestety, druga para snuje się po pokojach w stanie ewidentnego kryzysu małżeńskiego, który on (Andrzej Konopka) stara się zakończyć romantycznym gestem w rocznicę związku, bo jest w nim słabszy. Jego żona (Anna Krotoska), choć niewiele mówi, ewidentnie może mieć do zakomunikowania coś niezwykle przykrego.