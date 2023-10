39. Warszawski Festiwal Filmowy: Ciekawe filmy polskie w Warszawie

To pierwsza edycja tej imprezy w pełni pocovidowa, gdy filmowy świat po kilku latach ograniczeń znów obudził się do życia. Aż trudno w te liczby uwierzyć, ale producenci przysłali w tym roku do Warszawy 4800 zgłoszeń ze 111 krajów świata.

W głównym, międzynarodowym konkursie festiwalu znalazło się 15 produkcji. Są wśród nich m.in. "Dolina uchodźców" w reż. Anny Fahr, "Przeprawa" Jacqueline van Vugt, "Już cię nie kocham" Zdenka Jiráský’ego, "Czarna skrzynka" Asli Özge. Polską kinematografię reprezentuje „Lęk” Sławomira Fabickiego – historia dwóch sióstr, które jadą razem samochodem do Szwajcarii. Starsza z nich jest nieuleczalnie chora, zdecydowała się na eutanazję. Młodsza jej w tej drodze towarzyszy, ma jeszcze nadzieję, że odwiedzie ją od tego zamiaru.

Jak twierdzą organizatorzy choć filmy te są bardzo różne często łączy je często motyw podróży – do kresu, do lepszego świata, do wnętrza siebie.

Motyw podróży jest również w filmie, który festiwal otworzył. Tu dyrektor Stefan Laudyn i jego ekipa przygotowali ciekawe wydarzenie. Właśnie w Warszawie Andrzej Jakimowski zdecydował się pokazać premierowo swój „Uśmiech losu”. Film o powolnej narracji, w którym można się rozsmakować. Prosty chłopak ze Śląska dostaje w spadku po nieznanym niemal wuju Gerhardzie kawałek kamienistej ziemi na Lanzarote i „dom” – wyrytą w skale grotę. Przyjeżdża na hiszpańską wyspę z zamiarem sprzedaży tego dziwnego nabytku. Ale pośrednik, który ma nabywcę, musi poczekać na załatwienie kilku formalności prawnych. A sam Andrzej, na Lancarote zwany Andreas, najpierw musi spłacić dług, który wuj zaciągnął u sąsiada, Jose. To warunek otrzymania spadku. Chłopak pieniędzy nie ma, więc postanawia dług odpracować. Czasem też robi zdjęcia, które wstawia do miejscowego sklepu z pamiątkami. Powoli wchodzi w ten świat, jest oczarowany wnuczką Jose, śliczną dziewczyną, która czasem przywozi mu od dziadka ser i wino. Ale musi wracać do kraju, gdy pogarsza się stan zdrowia jego ojca. Po tragedii - stracie obojga rodziców wróci na Lanzarote.