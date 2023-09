„Znachor” kreuje aktorskie gwiazdy

Dzieło Antczaka z Bińczyckim zdobyło między innymi Złote Lwy Gdańskie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Srebrnego Niedźwiedzia dla Jadwigi Barańskiej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Film znalazł się również w ścisłej czołówce dzieł nominowanych do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Obejrzało go do 1977 r. 21 mln widzów.



Bińczycki zmarł na zawał serca

Tymczasem w „Znachorze” Hoffmana Bińczycki był twarzą filmu i przypieczętował swoje znaczenie, zarówno w kinie, jak i w teatrze, nieco wcześniej grając w „Z biegiem lat, z biegiem dni” serialu Andrzeja Wajdy, który był adaptacją spektaklu Starego.

Czytaj więcej Film „Znachor”: bilety na pokazy za 100 zł „Znachor” Netflixa jest bodaj najbardziej oczekiwanym filmem września. Podobne zainteresowanie towarzyszyło pierwszej ekranizacji w 1937 r. Bilety na pierwsze pokazy kosztowały nawet 10 zł.

Wielką rolę na deskach Starego zagrał w „Życiu snem” Pedro Calderona de la Barki w inscenizacji Jerzego Jarockiego, z udziałem młodziutkiego Krzysztofa Globisza.

Mało kto pamięta, że w czasie napięć w zespole Starego został wysunięty na dyrektora tej prestiżowej instytucji w 1992 r. Krótko pełnił swoje obowiązki. Zmarł na zawał serca.