„Chłopi” kontra „Zielona granica” 4:2. Co zdecydowało o polskiej nominacji do Oscara

Ogłoszenie polskiego kandydata do Oscara odbyło się w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Za stołem zasiadł wyłącznie dyrektor PISF Radosław Śmigulski. Inni członkowie komisji oscarowej nie zjawili się. Na stole były tylko tabliczki z ich nazwiskami: Ewa Piasecka (producentka i scenarzystka), Allan Starski (scenograf), Aneta Hickinbotham (producentka), Maciej Ślesicki (reżyser). Przewodnicząca komisji Ewa Puszczyńska, producentka „Idy” i „Zimnej wojny”, obecna online, zaczęła od oświadczenia:

– Chcemy wyrazić nasz głęboki sprzeciw wobec nienawistnej, niewybrednie obrzydliwej nagonki, jaka dotknęła twórców filmu „Zielona granica”, a w szczególności reżyserkę Agnieszkę Holland, ze strony członków rządu i prezydenta. Do niedawna niewyobrażalne było to, by minister, premier i prezydent państwa w środku Europy zamiast ważnymi dla ludzi i kraju sprawami zajmowali się recenzowaniem filmu, używając przy tym wysoce obraźliwych określeń, wykorzystując to w kampanii wyborczej.

Polski kandydat do Oscara wybrany z pięciu tytułów

Zaraz potem Ewa Puszczyńska podała, że polskim kandydatem do Oscara będą w tym roku „Chłopi” DK Welchman i Hugh Welchmana. Przyznała, że dyskusja toczyła się wokół pięciu tytułów. Poza „Chłopami” brano pod uwagę „Zieloną granicę” Agnieszki Holland, „Kobietę z…” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz dokumenty „Pianoforte” Jakuba Piątka i „Skąd dokąd” Macieja Hameli. Na konferencji padło pytanie, dlaczego nie wybrano „Zielonej granicy”.

– Odbyliśmy głęboką dyskusję, rozważając wszelkie za i przeciw – odpowiedziała Ewa Puszczyńska. – Decyzję podjęliśmy drogą głosowania 4:2. – Autorzy „Chłopów” zaprezentowali kolejny imponujący film animowany. To jest nie tylko opinia moja i komisji oscarowej, ale także międzynarodowej prasy, wszystkich tych, którzy oglądali „Chłopów” na zagranicznych festiwalach. DK i Hugh Welchmanowie nie tylko powtórzyli sukces „Twojego Vincenta”, ale poszli znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji, w którym kamera jest nie tylko obserwatorem, ale i aktywnym uczestnikiem. Oprócz walorów artystycznych, które film posiada, porusza również ważne i wciąż aktualne tematy społeczne. Opresję wobec kobiet, ich zależność, a nawet przynależność do mężczyzny, przemoc seksualną i mobbing. Ta historia, oparta na książce nagrodzonej Noblem, będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i podziałami politycznymi.