Film Alice Diop jest opowieścią o losie ciemnoskórych uchodźców, których tragedia nie kończy się zwykle wtedy, gdy dotrą do Europy. Ich „ziemia obiecana” nie musi być rajem. Zbyt często stają się ludźmi znikąd – już nie należą do dawnego świata, a ten nowy zamyka ich w gettach dla obcych, wyrzuca na margines.



Bardzo to ciekawy film, który może poruszyć nawet kinowych twardzieli.

„Teściowie 2” Reż.: Kalina Alabrudzińska

Wyk.: Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Eryk Kulm Jr

W pierwszej części filmu Kuba Michalczuk sięgnął po wystawiany w warszawskim Teatrze Współczesnym komediodramat Marka Modzelewskiego „Wstyd”. I choć nie wychodził poza teren domu weselnego, jego film ani przez chwilę nie wydawał się statyczny. To była historia wesela odbywającego się po ślubie, który nie doszedł do skutku, bo spanikowała panna młoda. Spotykały się tu dwa światy niedoszłych teściów - wykształconych, zamożnych rodziców chłopaka i pochodzących z prowincji skromnych, bardzo prostych rodziców dziewczyny. Łącząca ich pozorna przyjaźń pękała, odzywały się uprzedzenia i wzajemna niechęć. Świetne kreacje tworzyli Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński oraz Iza Kuna i Andrzej Woronowicz. Humor był tu najwyższego lotu – inteligentny, rodzący tyle samo śmiechu, co bólu, a potem gorzkiej refleksji na temat kondycji polskiego społeczeństwa.

Teraz wchodzą na ekrany „Teściowie 2”. Młodzi postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę i zaprosili rodziców na ślub i wesele mające odbyć się w nadmorskim kurorcie. Powracają na ekran Kuna i Woronowicz. Jest Maja Ostaszewska, ale brakuje Marcina Dorocińskiego, który w drugiej części nie wziął udziału. Twórcy rozwiedli więc Małgorzatę, która na imprezie pojawia się z nowym partnerem – młodszym od niej o kilkanaście lat (w tej roli wystąpił Eryk Kulm Jr).

Scenariusz, podobnie jak poprzednio, napisał Marek Modzelewski, Kubę Michalczuka zastąpiła za kamerą Kalina Alabrudzińska. „Teściowie 2” nie są tak finezyjni jak poprzedni film, ale wciąż jest to rozrywka godna polecenia.