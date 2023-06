Aktor z USA zginął w wypadku drogowym. Samochód uderzył w jego motocykl

„Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz ukochany Treat Williams zmarł dziś wieczorem w Dorset w stanie Vermont po wypadku motocyklowym. Jesteśmy zszokowani i pogrążeni w żałobie. Treat kochał rodzinę, swoje życie i swój zawód” – napisali w oświadczeniu członkowie rodziny aktora prosząc, by widzowie zachowali go „w swoich sercach i modlitwach”.

Treat Williams: Rola życia w "Hair"

Williams urodził się i dorastał w Norwalk. Jego ojciec był chemikiem, matka sprzedawała antyki. Karierę aktorską zaczął w 1973 roku w musicalu „Grease”, na Broadwayu, jako… dubler Johna Travolty w 1973 roku, a rok później później zagrał w musicalu „Over Here”. Na kinowym ekranie pojawił się po raz pierwszy w komedii Richarda Lestera „Elegant” (1976) u boku Murraya Andersona. Przystojny chłopak miał sporo szczęścia do dobrych reżyserów i świetnych partnerów. Kolejne filmy, w jakich wystąpił to „Maratończyk” Johna Schlesingera z Dustinem Hoffmanem, dramat kryminalny „Śmiertelny bohater”, gdzie zagrał u boku czy wojenny film „Orzeł wylądował” z Michaelem Caine’m, Donaldem Sutherlandem i Robertem Duvallem.

Ale najważniejsze okazało się dla niego spotkanie z Milosem Formanem. W jego „Hair” - wspaniałym, zbuntowanym hymnie na cześć wolności – zagrał główną rolę hippisa i pacyfisty George’a Bergera. Do historii kina weszła scena, w której Berger, który przez przypadek znalazł się w wojskowej jednostce i – wcielony do wojska – wmaszerowuje z oddziałami żołnierzy na pokład samolotu odlatującego do Azji, a z ekranu słychać „Aquarius/Let the Sunshine”. Williams dostał za tę kreację nominację do Złotego Globu. Kolejne takie wyróżnienia przyszły za role w dramacie Sidneya Lumeta „Książę wielkiego miasta” oraz Stanleya Kowalskiego w telewizyjnej adaptacji sztuki Tennesee Williamsa „Trawmwaj zwany pożądaniem”. Wystąpił też w innej kultowej produkcji – Dawno temu w Ameryce” Sergio Leone.

Nominacja do nagrody Emmy za serial "Nocna zmiana"

Treat Williams nie stał się nigdy wielką gwiazdą, ale z powodzeniem występował w filmach i serialach telewizyjnych. Nominację do nagrody Emmy przyniosła mu rola w produkcji HBO „Nocna zmiana” (1996). W ostatnich latach pojawił się m.in. w sześcioodcinkowym serialu „Blue Bloods”, grał też Dr. Andy’ego Browna w produkcji „Everwood”.

Treat Williams był bardzo aktywny w Internecie, gdzie często zamieszczał zdjęcia swojej farmy i pisał o życiu w Vermont.