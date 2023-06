Mounia Meddour: Taniec wyzwala i niesie nadzieję

Coś w tym jest. To również pretekst, by opowiedzieć o solidarności kobiet. Do Hourii dołączają inne kobiety tak samo zranione jak ona. Taniec, w którym wyrażają swój ból, zbliża je do siebie. Niesie nadzieję. Może nie tylko im? Zwykle mówi się o złej sytuacji kobiet w Iranie czy w krajach islamu. A tymczasem wcale nie mają łatwego życia również w innych krajach. W Europie Zachodniej wciąż są za taką samą pracę opłacane gorzej niż mężczyźni. W pani kraju obowiązuje prawo aborcyjne, pozbawiające kobiety jakiejkolwiek decyzji w sprawie własnego ciała. Ostatnio zaostrza się ono również w Stanach Zjednoczonych. Patriarchat panuje w wielu miejscach świata, nie mówiąc o seksualnym wykorzystywaniu kobiet.

W „Hourii” człowiek, który napada bohaterkę, okazuje się byłym islamskim terrorystą.

W świadomości Algierczyków wciąż tkwi wojna domowa i mordy, do jakich wówczas dochodziło. W 2006 roku została ogłoszona amnestia i wielu zbrodniarzy tamtego czasu wyszło na wolność. Napastnik z „Hourii” jest jednym z nich. Więc młode społeczeństwo ma jeszcze do pokonania wiele przeszkód, by normalnie żyć i mówić własnym głosem.

Pani następny film będzie już zakorzeniony we Francji, czy nadal chce pani wracać do Algierii?

Tak naprawdę znów myślę o filmie bardzo osobistym: o rodzicach. Chciałabym opowiedzieć historię o Algierii, Francji, Rosji. Choć zastanawiam się, jak wybrnąć z rosyjskiej części, która jest częścią opowieści o mojej matce. Dzisiaj bardzo trudno o tym mówić.