„Kochanica króla”. Johnny Depp powrócił jako król Ludwik XV

Droga do „Kochanicy króla” dla francuskiej aktorki i reżyserki mocnego dramatu społecznego „Polisse” czy delikatnej opowieści „Moja miłość” nie była łatwa. Odtworzenie XVIII-wiecznego świata, przepychu Wersalu, dworskich zwyczajów to duże wyzwanie. Maiwenn to zrobiła, a jednocześnie, wcielając się w postać Madame Du Barry przerzuciła pomost między historią a współczesnością. Zagrała markizę nowocześnie. Pokazała kobietę, prostytutkę, która wtapia się w świat, gdzie ma do wykonania tylko jedno zadanie. Doprowadzona do króla, poddana upokarzającym badaniom ginekologicznym przeprowadzonym na oczach służby, traktowana jak lalka do zaspokojenia królewskich potrzeb, okazuje się pięknym człowiekiem. Tym, który przekracza dworską etykietę i naprawdę kocha. Jest otoczona pogardą, a często wręcz nienawiścią rodziny królewskiej oraz dworu, a przecież zostaje przy uwielbiającym ją królu. Im dłużej - tym mniej dla bogactwa, jakie ją otacza.

„Kochanica króla” nie jest dziełem epokowym. Ale niesie wciągającą, współczesną opowieść o uczuciu w świecie pozbawionym uczuć, zachwyca starannością dekoracji, pięknem kostiumu i kreacjami aktorów, z Maiwenn i Johnny’m Deppem na czele.

A ta właśnie dwójka wywołała wśród niektórych obserwatorów festiwalu skandal. Król Ludwik XV to pierwsza poważna rola Johnny’ego Deppa od trzech lat.

— Najpierw zaproponowałam ją wielkiemu francuskiemu aktorowi, który nie odpowiadał przez trzy lata. Potem odmówił mi inny znany francuski aktor. Zrobiłam więc listę gwiazd amerykańskich, zgłosiłam się do drugiego aktorka z listy, agent odpowiedział, że jest zajęty przez dłuższy czas. Wtedy zwróciłam się do aktora, który był na pierwszym miejscu. Dwa tygodnie później Johnny Depp był gotowy podpisać z nami umowę.

W ostatnim czasie gwiazdor „Piratów z Karaibów” był uwikłany w długi i trudny proces z byłą żoną Amber Heard. Ona oskarżała go o przemoc, on o pomówienie. Sprawy ciągnęły się, inne wyroki wydawały sądy amerykańskie i europejskie. Zapadały orzeczenia o milionowych odszkodowaniach. W obie strony. Ostatecznie sąd uwolnił Deppa od zarzutu, ale nie wszyscy chcieli to przyjąć do wiadomości. I właśnie jego uwikłanie w proces o domową przemoc stało się powodem protestów przeciw „Kochanicy króla”.