Można obejrzeć bezpłatnie osiem filmów poświęconych sytuacji w Ukrainie, polityce, ekonomiczno-gospodarczym kontekstom, postawom ludzi dotkniętych wojną i międzynarodowej pomocy dla Ukrainy.

Słynny francuski filozof, pisarz i scenarzysta filmowy Bernard-Henri Lévy wyruszył na Ukrainę ze swoją ekipą filmową już w pierwszych dniach wojny, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Zrealizował dokument „Dlaczego Ukraina?”, aby skłonić Europę do działania. Sfilmował Kijów i powstańczą Odessę, zamordowanych w Buczy, miasto Zaporożec i ochronę jego elektrowni atomowej. Pokazał linie frontu i obywatelski opór. Spotkał się z prezydentem Zełeńskim i rozmawiał z anonimowymi uczestnikami bohaterskiej obrony Ukrainy.

Ten przejmujący dokument jest wołaniem o pomoc w imię demokracji i wolności. Uświadamia, że od losów Ukrainy zależą losy całej Europy.

Podobny wydźwięk ma francuski dokument „Ukraina - losy Europy”, dostępny w Arte.TV od 24 lutego, przybliżający ostatnie sto lat ukraińskiej historii i pokazujący, co zbudowało tożsamość Ukrainy i dlaczego Putin próbuje jej zaprzeczyć. Do wybuchu wojny w lutym 2022 roku mało kto interesował się historią Ukrainy, co Putin wykorzystał to do uzasadnienia swojej wojskowej „operacji specjalnej”, której nadał symbol „Z”.

Dokument przedstawia historyczne przyczyny obecnej wojny i przypomina wydarzenia, które kształtowały losy Ukrainy: wojny, rewolucje, katastrofę atomową w Czarnobylu. Mówi, że historia może być pożywką dla wojen, ale jej krytyczne zrozumienie może być też pierwszym krokiem do pokoju.

Niemiecki dokument „Zełeński vs. Putin. Starcie osobowości” analizuje z kolei, jaki wpływ mają obaj na przebieg pierwszego roku wojny, zwycięstwo lub porażkę swojego kraju. Wołodymyr Zełeński i Władimir Putin znajdują się dziś w globalnym centrum uwagi. Filmowy portret próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie osobowości kryją się za podejmowanymi przez nich politycznymi decyzjami.

Film dokumentalny „Polska – Ukraina: granica solidarności” opowiada o masowym wsparciu, jakiego Polacy udzielają Ukraińcom, o współczesnej solidarności z jej mieszkańcami, mimo trudnej wspólnej historii. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Polsce schroniły się ponad dwa miliony uchodźców. Mieszkający we Francji reżyser filmu Lech Kowalski pojechał na Ukrainę z konwojem humanitarnym. Rozmawiał tam z mieszkańcami przygranicznych miejscowości. Jego reportaż pokazuje Polaków przyjmujących pod swój dach uchodźców, gospodynie żywiące przybyszów, odwagę kierowców konwojów humanitarnych.

Litewski reżyser Mantas Kvedaravicius, zanim zginął w kwietniu 2022 roku podczas rosyjskiej inwazji na Mariupol, zrealizował o tym mieście film, pokazujący je jeszcze pełne życia. Druga część filmu „Mariupol”, przedstawiająca miasto dotknięte katastrofą (obecnie półmilionowe miasto jest w 90 procentach zniszczone), zdobyła w 2022 roku wyróżnienie na festiwalu w Cannes oraz Europejską Nagrodę Filmową za najlepszy film dokumentalny.

Bohaterką niemieckiego dokumentu „Lwów – szpital w czasie wojny” jest Ukrainka Vira Primakova, anestezjolożka, kierująca oddziałem intensywnej terapii w szpitalu dziecięcym we Lwowie. Jej mąż walczy na froncie, a ona toczy codzienną walkę na szpitalnym oddziale o życie małych pacjentów z Kijowa, Mariupola i innych miejscowości.

Dokument brytyjski „CTRL+Z” umożliwia natomiast wgląd w rosyjskie społeczeństwo, które od czasu inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku stało się niedostępne dla zagranicznych mediów. Film przybliża doświadczenie rodzin, których synowie i mężowie walczą na wojnie, napędzanej przez zmasowaną propagandę państwową.

W „Głosach z wygnania” mieszkająca na emigracji w Szwajcarii reżyserka Eleny Hazanov, pochodząca z Rosji (przybyła do Szwajcarii jako uchodźczyni polityczna), opowiada o dramatycznych skutkach wojny. Obserwuje pierwsze kroki ukraińskich kobiet i dzieci, które musiały zostawić ojców, braci i mężów i uciekać ze swoich domów w Ukrainie. Reżyserka kreśli paralelę między solidarnością okazaną ukraińskim uchodźcom w Szwajcarii, a jej własnymi życiowymi doświadczeniami.

Arte.TV zaprasza także na serial „Mama”, oparty na faktach, opowiadający o losach

Niny Petrivny, lekarki z Żytomierza, której syn zaginął podczas wojny w Ukrainie. Postanawia go odnaleźć za wszelką cenę, ruszając do okupowanego Donbasu. Pomimo wielu przeciwieństw i tragedii nie poddaje się, a nawet postanawia uratować inne życie. Bierze pod opiekę rosyjskiego chłopca, pokazując, że życie dziecka ma nadrzędną wartość, a miłość i chęć niesienia pomocy przezwycięża mroki wojny.