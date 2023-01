Szacuje się, że w 2050 r. w krajach UE odsetek osób w wieku powyżej 50 lat będzie wynosił ok. 50 proc. Według szacunków ONZ do 2050 r. średnia życia wzrośnie z 68 do 76 lat, a w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Jak dojrzały wiek przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym?