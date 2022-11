„Tar” Todda Fielda ze zdjęciami Floriana Hoffmeistra to opowieść o wybitnej kompozytorce i dyrygentce, pierwszej kobiecie, która została główną dyrygentką wielkiej niemieckiej orkiestry. W roli głównej znakomitą kreację stworzyła w tym filmie Kate Blanchett.

Srebrna Żaba powędrowała do operatora Dariusa Khondi, autora zdjęć do „Bardo: Fałszywej kroniki garści prawd" Alejandro Gonzalesa Iñárritu, gdzie mieszkający w Los Angeles meksykański dziennikarz po odebraniu ważnej nagrody, postanawia wrócić do swojego kraju, by skonfrontować się z jego przeszłością i dniem dzisiejszym. Brązowa - do Jamiego D. Ramsaya, operatora filmu Olivera Hermanusa „Living” o londyńskim urzędniku, który po dramatycznej diagnozie lekarskiej usiłuje znaleźć w sobie energię i motywację do życia.

W konkursie filmów polskich o Żabę walczyło sześć tytułów. Jurorom obradującym pod przewodnictwem francuskiego operatora Jeana-Marie Dreujou najbardziej spodobała się „Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej ze zdjęciami Ity Zbroniec-Zajt.

Pełna lista zwycięzców we we wszystkich sekcjach