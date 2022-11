Poboży o eksplozji: Nie było dwóch rakiet. To nieprawda

Wiceminister Błażej Poboży odniósł się w rozmowie z Radiem Zet do doniesień na temat tego, że w Przewodowie spadła nie jedna, a dwie rakiety. - To nieprawda, nie było 2 rakiet - zapewnił, dodając, iż na miejscu zdarzenia jest kilkadziesiąt fragmentów tej rakiety i „być może z tego względu ktoś – widząc spadający jeden element – mógł traktować go jako oddzielny ładunek”.