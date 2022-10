serial „Minuta ciszy” (Canal Plus)

reż. Jacek Lusiński

obsada: Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Aleksandra Konieczna, Aleksandra Popławska

Pogrzeb to na pozór wydarzenie smutne, ale w popkulturze twórcy od dawna robili sobie z niego żarty. Nie na darmo mamy przecież gatunek czarnej komedii. „Minuta ciszy” wpisuje się w ten nurt idealnie. Robert Więckiewicz w roli listonosza z Bożej Woli, który postanawia rozkręcić biznes pogrzebowy. Jako jego rywal – funeralny magnat – Piotr Rogucki. Trochę jak amerykańskie „Sześć stóp pod ziemią”, tyle że zabawniejsze. Piąty z sześciu odcinków serialu Jacka Lusińskiego Canal Plus wyemituje w piątek (dostęp także w serwisie VOD)

serial „Miasto na wzgórzu”, 3 sezon (HBO MAX)

reż. Charlie MacLean

obsada: Kevin Bacon, Aldis Hodge, Jill Hennessy

Akcja rozgrywa się w Bostonie wśród policjantów, przestępców i prawników. W mieście szerzy się korupcja, a wszelkiego rodzaju problemy społeczno-instytucjonalne (m.in. pedofilia wśród duchownych) są zamiatane pod dywan. Ze świecą szukać bohatera bez skazy. Szkoda tylko, że tak dobry serial zalicza w trzecim sezonie aż taki spadek jakości. Mogło być drugie „Prawo ulicy”, a dostajemy smętny melodramat.

serial „Wielka woda” (Netflix)

reż. Jan Holoubek, Bartłomiej Ignaciuk,

obsada: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Marta Nieradkiewicz

Kino katastroficzne po polsku? To nie mogło się udać, a jednak! Twórcy wracają do wydarzeń z 1997 roku, kiedy to Polskę, a szczególnie Dolny Śląsk dotknęła powódź stulecia. Dramatyczne sceny, różne ludzkie postawy i przejmujące autentyczne historie. Plus świetna charakteryzacja, znakomite aktorstwo i klimat lat dziewięćdziesiątych. Naprawdę warto.

film dokumentalny „By Sidney Lumet” (TVP VOD)

reż. Nancy Buirski

obsada: Sidney Lumet

Portret wybitnego amerykańskiego filmowca, w którym ten ogląda na nowo swoje filmy i opowiada o warsztacie reżysera. Wspomina stworzone przez siebie hity: „Dwunastu gniewnych ludzi” (1957), „Serpico” (1973), „Pieskie popołudnie” (1975), „Werdykt” (1982), a także zdradza kulisy pracy ze słynnymi aktorami (Al Pacino, Paul Newman). Pozycja obowiązkowa dla miłośników amerykańskiego kina. Dostęp bezpłatny w serwisie TVP VOD.