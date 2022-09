Jeśli Andrew Dominik musiał opowiedzieć producentom Netflixa jaki film chce zrobić o Marylin Monroe – uprzedzał pewnie, że nie będzie to opowieść wierna historii i realistyczna.

Pod względem wizualnym i scenariuszowym w „Blondynce” można zobaczyć rewers „Dziecka Rosemary” Polańskiego, „The Doors” o Jimie Morrisonie czy „JFK” o prezydencie Kennedym Olivera Stone’a, a także wielu fantasmagorii Davida Lyncha. Rzecz w tym, że na bohaterkę onirycznego horroru o dojrzewaniu do roli ofiary męskiego świata wybrano kobietę uważaną za najpiękniejszą: symbol kobiecego piękna.

W filmie nie jest jednak czczoną przez wszystkich ikoną, tylko gwałconym, wykorzystywanym seksualnie przez mężczyzn zbrukanym kawałkiem mięsa, któremu odmawia się wrażliwości, duchowości, osobowości. Dziewczynką bitą od wczesnych lat przez matkę, duszoną i topioną z powodu choroby psychicznej, wywołanej przez odejście... ukochanego mężczyzny: ojca Marylin, który nie zaakceptował „bachora” i zniknął.

Jednak jego portret przedstawiający kobiecy „ideał” filmowego amanta wisi nad łóżkiem małej Marylin na znacząco popękanej ścianie w liszajowatym mieszkaniu, a wyobrażenie takiego ojca ciąży nad całym życiem głównej bohaterki. Marylin tęskni do ojca przez całe życie, marzy o spotkaniu z nim, we wszystkich mężczyznach widząc „tatusia”. Licząc na akceptację oraz miłość - nie rozumie jeszcze, jak dzisiejsze feministki, że każda kobieta nie może budować swojego życia na męskiej akceptacji. Musi być sobą i akceptować siebie jak inne zwykłe kobiety pokazane w „Blondynce”. Normalnie ubrane, nie pozujące, nie udające nikogo. Trzeba dodać, że ofiarami swoich toksycznych ojców są inni bohaterowie „Blondynki” – Chaplin junior, wspomniany JFK. Także bohater innej tegorocznej produkcji - „Elvisa”, a jeszcze wcześniej rodzina ostatniego „Bonda” – „Nie czas umierać”.

Największą słabością „Blondynki” jest to, że Ana de Armas ani nie jest tak wyjątkowa jak Marylin Monroe, ani nie jest tak znakomitą aktorką, by stworzyć konkurencyjną wobec życia Monroe kreację. Filmowy Arthur Miller (Adrien Brody) widząc po raz pierwszy Marylin mówi, że nie odnajduje w niej postaci, którą aktorka ma grać. Podobnie można powiedzieć o de Armas. Na miejscu reżysera i producenta w sali kolaudacyjnej wielokrotnie byłbym załamany. Może jeszcze bardziej prezydentem Kennedym (Caspar Phillipson) w scenie pokazującej że na czele Ameryki mógł stać ktoś kogo opłakiwanie było co najmniej bez sensu.

Gdy ogląda się de Armas przypomina się Sandra Korzeniak ze spektaklu „Marylin” Krystiana Lupy w Teatrze Dramatycznym. Korzeniak udało stworzyć się wiarygodną kreację. Tymczasem głównej bohaterce „Blondynki” brakuje wdzięku, delikatności, kokieterii, seksapilu – tego wszystkiego, co sprawiało że pośród milionów widzów szalały za Monroe gwiazdy sportu takie jak Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) i intelektualiści, jak Arthur Miller. De Armas choć stara się jak może, tylko ilustruje scenariusz. Najbliżej jej ideału, gdy zdjęcia są czarno-białe.

O Marylin zwykło mówić się „ikona” i nie jest to wyłącznie słowny ornament, narracyjna sztuczka. Wspomniany już Krystian Lupa w imponujący sposób poprzez historię Monroe pokazał matrycę naszego świata i cywilizacji, gdzie nie ma miejsca na Boga, zaś bohaterowie zbiorowej wyobraźni – prezydenci czy gwiazdy kina – czczone najpierw przez miliony, są potem niszczone i pożerane jak w dawnych pierwotnych spoołeczeństwach pożerano rytualnie wyobrażenia bogów. Lupa pokazał Marylin na stole ofiarnym w świetle jupiterów i na oczach kamer. Tak ją przecież zabijano. Tak się sama na raty zabijała.

Z kolei film Netflixa pokazuje, że świat pozbawiony odpowiedzialnych ojców, mężów, kochanków, partnerów - staje się piekłem dla kolejnych pokoleń kobiet, mężczyzn, osób.

Może to odpowiedź na pytanie o przyczyny wszystkich rewolucji obyczajowych i seksualnych, które wydarzyły się w społeczeństwie uważanym za patriarchalne. Nie ma innej drogi niż uszanowanie podmiotowości drugiej osoby. Narzucanie jej swoich wyobrażeń, nadawania własnych znaczeń i suflowanie ról, jakie mają grać - zawsze kończy się dramatycznie.

Szkoda tylko, że przez ostatnie pięćdziesiąt minut „Blondynki” showbiznes przestrzega przed tym oraz samym sobą w formie szamotaniny. Oglądanie filmu o koszmarze staje się koszmarem.