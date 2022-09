Krakowski bar „TAG” zadebiutował na arenie międzynarodowej – i od razu trafił do światowej czołówki. Krakowski lokal znalazł się w czołowej setce najlepszych barów na świecie w tegorocznej edycji konkursu The World's 50 Best Bars”. Bar z Krakowa wśród najlepszych lokali tego typu na świecie. Polacy na prestiżowej liście