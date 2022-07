Tegoroczny festiwal w Wenecji otworzy „White Noise” z Gretą Gerwig i Adamem Driverem w rolach głównych. Czyli to, co Lido lubi najbardziej: dzieło ambitnych twórców, którzy romansują z publicznością, ale wywodzą się z kina artystycznego.

W konkursie głównym znalazły się nowe filmy wspaniałych artystów, takich choćby jak „The Wale” Darrena Aronofsky’ego, „ Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths” Alejandro G. Inarritu, „ Bones And All” Luki Guadagnino, „The Banshees Of Inisherin” Martina McDonagha czy „Il Signore Delle Formiche” Gianniego Amelio. Bardzo oczekiwana jest też „Blonde” Andrew Dominika, gdzie Ana de Armas wciela się w Marilyn Monroe. I nowy film Floriana Zellera, twórcy „Ojca”, w którym Anthony Hopkins zagrał człowieka zagłębiającego się w chorobę Alzheimera. Nowy film Zellera nosi tytuł „Syn”.

Wydarzeniem politycznym stanie się zapewne projekcja „No Bears” Irańczyka Jafara Panahiego, którego znów dotknęły państwowe restrykcje.

Bedą filmy weneckich debiutantów – organizatorzy Mostry zawsze szukają nowych nazwisk, nowych indywidualności. Ale też nie zabraknie w tym roku wielkich gwiazd, m.in. Cate Blanchett, Florence Pugh, Tinothee Chalameta.

Konkurs oceni jury pod przewodnictwem Julianne Moore, a Złote Lwy za całokształt twórczpości odbiorą Catherine Deneuve i Paul Schrader.

Nowy film Schradera, podobnie jak nowe tytuły m.in. Lava Diaza czy Kim Ki-duka, uczestnicy festiwalu obejrzą poza konkursem.

W prestiżowej sekcji Horyzonty znalazł się natomiast obraz Damiana Kocura „Chleb i sól”, gdzie historia rodzinna łączy się z obserwacją prowincji, jej zalet, ale też uprzedzeń i zamknięcia na inność. Kwalifikacja do Horyzontów jest dużym sukcesem reżysera i Studia Munka, które film wyprodukowało.

Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w tym roku w dniach 31 sierpnia – 10 września.