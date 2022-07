Telewizja na życzenie, podobnie jak kino, żyje według własnego kalendarza premier. Latem, w czasie wakacyjnych wyjazdów i upałów, nowe serialowe hity zdarzają się rzadziej. Ale nawet jeśli w lipcu premier jest mniej, a najbardziej oczekiwane na świecie produkcje, czyli „Ród smoka” ze świata „Gry o tron” (HBO Max) oraz „Władca pierścieni: Pierścienie władzy” (Amazon Prime Video) czekają nas dopiero na przełomie sierpnia i września, to nie znaczy, że nie ma czego oglądać w środku lata na VOD.

Tym bardziej że 2022 w świecie platform cyfrowych jest rokiem zażartej rywalizacji o subskrypcje widzów. Netflix zdołał opanować spadek swoich akcji na giełdzie i próbuje odzyskać inicjatywę, Disney podsumowuje pierwszy miesiąc działalności swego serwisu VOD, a HBO porządkuje strukturę korporacyjną po fuzji Warnera z Discovery. W ubiegłym tygodniu zdumiała wszystkich informacja, że ta ostatnia stacja wycofuje się z produkcji seriali oryginalnych w Europie kontynentalnej (poza Hiszpanią i Francją). Aczkolwiek na swoją premierę wciąż czeka zrealizowana przez HBO „Warszawianka” z Borysem Szycem w roli utracjusza i podrywacza.

Superbohaterowie

Nie ucichł zgiełk po najgłośniejszej premierze ostatnich miesięcy – czwartym sezonie „Stranger Things” (Netflix pokazał ostatnie odcinki 1 lipca), a już HBO chwali się swoim serialem o młodzieży w mrocznej otoczce – „Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny” (premiera 28 lipca). Nawiązująca do popularnej serii telewizyjnej sprzed lat produkcja opowiada o serii morderstw nastolatek.

Inna propozycja z młodzieżą w rolach głównych z elementami kina przetrwania to „Yellowjackets” dostępna na kanałach i platformie Canal Plus. Doceniany przez krytyków serial opowiada o losach żeńskiej drużyny piłkarskiej, która po katastrofie samolotu walczy o przeżycie w lasach Kanady. W obsadzie są m.in. dwie gwiazdy lat 90. – Juliette Lewis oraz Christina Ricci.

O tym, że granica między rozrywką dla młodzieży i dorosłych jest dziś płynna, przekonują trzy wspomniane seriale, ale także cykle o superbohaterach, choćby zakończony właśnie trzeci sezon „The Boys” w Amazon Prime Video, który wywołał zachwyt wśród miłośników komiksowej popkultury. Podobnie zresztą jak „Ms. Marvel” opowiadający o nastolatce, która odkrywa w sobie supermoce. Szósty, ostatni odcinek tego cyklu będzie udostępniony widzom 13 lipca na platformie Disney Plus.

Fani produkcji przygodowo-sensacyjnych mogą dać szansę serialowi od skandynawskiego Viaplay, które pochwaliło się westernowym cyklem o słynnym bandycie – „Billy the Kid”. Kto woli współczesne intrygi, może sięgnąć po „Listę śmierci” na Amazon Prime Video, śledzącej losy amerykańskiego komandosa, na którego polują tajemniczy zabójcy. O tym, że w Prime Video potrafią realizować solidne fabuły sensacyjno-pościgowe, przekonać się już mogliśmy na początku 2022 r., kiedy to miał premierę bardzo udany „Reacher” na podstawie książek Lee Childa.

Sensacyjną nowością jest też hiszpańska „Bardzo długa noc” (Netflix) o próbie odbicia niebezpiecznego przestępcy z więziennego zakładu psychiatrycznego. Canal Plus z kolei wprowadził w ostatnim czasie dwa nowe seriale medyczne – surowe i realistyczne „Będzie bolało” o lekarzu (Ben Wishaw) funkcjonującym w londyńskim szpitalu od kryzysu do kryzysu. I łagodniejszy nieco kanadyjski cykl – „Nowe życie” o lekarzu pogotowia ratunkowego z Syrii (Hamza Haq), który emigruje ze zniszczonej ojczyzny do Toronto.

Ciekawostką wyświetlana w tym samym serwisie (oraz w kanale Ale Kino+) jest niemiecka produkcja „Udając Hitlera” o głośnej historii z lat 80., kiedy to dziennikarze dotarli do rzekomo autentycznych dzienników nazistowskiego dyktatora.

Oprócz nowości nie zabraknie także w najbliższych tygodniach kontynuacji – czwarta część serialu futurystycznego „West World” i trzeci sezon „Genialnej przyjaciółki” na podstawie włoskich powieści Eleny Ferrante. Obydwie pozycje są dostępne na HBO. Za to na Disney Plus wreszcie polscy widzowie mogą zobaczyć wszystkie trzy sezony komediowej „Atlanty” o raperach nieudacznikach.

Rodzima ofensywa

Prawdziwy sezon serialowy rozpocznie się jesienią. Także w polskich telewizjach, bo i nad Wisłą stacje się zbroją w nowe serie – trwają prace nad scenariuszami oraz zdjęcia na planie. W rodzime produkcje inwestują zwłaszcza Polsat, który poza telewizją ogólnodostępną i kanałami premium ma także swoją platformę Polsat Box, i Canal Plus. Pierwsza stacja ogłosiła, że zrealizuje polską wersję słynnego ukraińskiego „Sługi narodu”, dzięki któremu popularność zdobył Wołodymyr Zełenski. U nas w główną postać wcieli się Marcin Hycnar.

Polsat realizuje też w świetnej obsadzie „Braci” (m.in. Jan Frycz, Mateusz Kościukiewicz i Piotr Stramowski). Skończyły się też zdjęcia na planie „Wotum nieufności” na podstawie powieści Remigiusza Mroza (w rolach główny Katarzyna Dąbrowska i Antoni Pawlicki).

Canal Plus produkuje serial dla młodych-dorosłych „Strange Angels” w Wałbrzychu (skojarzenia ze „Stranger Things” nieprzypadkowe), trzecie sezony „Belfra” oraz znakomitego „Kruka” z Maciejem Żurawskim jako policjantem szukającym sprawiedliwości w Białymstoku. Jesienią będzie też gotowa druga seria polskiego odpowiednika kultowego sitcomu „The Office”.

Polsat i Canal Plus nie tylko rywalizują, ale też współdziałają. Planują wspólnie zrealizować „Sortownię”, serię z akcją osadzoną na szpitalnym SOR-ze. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to dramat obyczajowy, czy bardziej czarna komedia z elementami horroru.