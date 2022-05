Reżyserem, scenarzystą, producentem filmu jest Australijczyk Mark Anthony „Baz” Luhrmann, którego większość produkcji była nasycona muzyką. Jego drugi film to „Romeo + Julia” (1994) z Leonardo DiCaprio, którego soundtrack tworzyły przeboje Cardigans, Garbage, Radiohead.

W „Moulin Rouge” „Lady Marmalade” zaśpiewały Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa, Missy Elliott i Pink. Z popkulturowych uwspółcześnień zrezygnował w epickiej „Australii” z Nicole Kidman, ale już w „Wielkim Gatsby” producentem muzycznym był raper Jay-Z. Piosenkę przewodnią „Young and Beautiful” Luhrmann napisał z Laną Del Rey, Florence and the Machine skomponowali „Over the Love”, zaś Beyoncé i André 3000 wykonali „Back to Black”.

W „Elvisie” tytułową rolę zagra Austin Butler, znany z filmów „Pewnego razu... w Hollywood”, „Truposze nie umierają” i „Kroniki Shannary”. Główny motyw scenariusza stanowi relacja Presleya z jego menedżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem, którego gra Tom Hanks. Dwa lata temu świat obiegła wieść, że zdjęcia do filmu zostały przerwane po tym, jak u gwiazdy zdiagnozowano covid, a sytuacja wydawała się dramatyczna z powodu chorób współistniejących. W roli BB Kinga zobaczymy Kelvina Harrisona juniora, zaś Little Richarda zagra Alton Masson.

Jak wskazuje trailer filmu, zobaczymy Elvisa uwspółcześnionego, w stylu filmów Davida Lyncha, z efektami specjalnymi oraz dograną muzyką, tak by wyrażała współczesne emocje. Dobrze ten kierunek ilustruje wydany już singiel „Vegas”, który przygotowała raperka Doja Cat. Fani Elvisa nie odnajdą w piosence nic znajomego. Chodzi o zainteresowanie filmem młodej publiczności.