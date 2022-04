21-letnia Melati, przewodniczka w filmie „Bigger Than Us”, zaczęła społeczną działalność jako 12-latka. To m.in. dzięki niej w Indonezji zakazano używania plastikowych słomek. 22-letnia Memory w Malawii wystąpiła przeciwko plemiennej tradycji, zmuszającej dziewczynki, by tuż po pierwszej miesiączce odbywały inicjację seksualną z dorosłymi mężczyznami. Mohamad jako 12-latek uciekł przed wojną w Syrii. W Libanie założył szkołę dla dzieci uchodźców.

Reklama

19-letni raper Xiuhtezcatl jest rdzennym Amerykaninem, który walczy o prawa swojej społeczności, stan Kolorado zaś pozwał za niszczenie środowiska naturalnego. Młoda Angielka Mary w Grecji jest ratowniczką morską, która ratuje życie uchodźcom uciekającym z własnego kraju na lichych łodziach, często oszukiwanym przez przewoźników.

Brazylijczyk Rene jako chłopiec zaczął opisywać życie w fawelach. Dziś jest cenionym dziennikarzem, ale nie zapomniał, skąd wyszedł. Winnie, młoda farmerka z Ugandy, walczy z pestycydami i zaburzaniem ekosystemu w jej kraju.

Odpowiedzialność

– W tamtym momencie moje życie przewartościowało się – mówi mi w rozmowie. – Patrzyliśmy przerażeni, nikt nie wiedział, co się dzieje. A ja chyba nawet się nie bałam. Zrobiło mi się potwornie wstyd. Poczułam się częścią świata owładniętego żądzą dominacji i pieniędzy. Świata, który umożliwił, a może nawet sprowokował tę tragedię. Poczułam się w pewien sposób odpowiedzialna za to, co się stało. Zamknęłam firmę i wróciłam do Europy. Przeżyłam depresję. Nikt nie rozumiał, dlaczego z osoby ekspansywnej, mającej setki planów, zamieniłam się w kobietę zagubioną i bezsilną.

Reklama

Z przyjaciółmi pojechała do Afganistanu.

– Tam zrozumiałam, że międzynarodowe pieniądze trafiają do zachodnich organizacji wspierających odbudowę tego kraju, ale w istocie nie docierają tam, gdzie powinny, nie wpływają na poprawę jakości życia afgańskiego społeczeństwa. Ten wyjazd pogłębił moją depresję. Uratowało mnie pisanie.

Modne dzieciaki

W 2008 roku wydała pierwszą powieść „Une fille dans la ville” – w znacznej mierze autobiograficzną. Ta na poły reporterska książka wprowadziła ją w świat dziennikarstwa.

W tamtym czasie „Le Monde” szukał młodych dziennikarzy. Redakcja sama się do niej zgłosiła. Pisała przez wiele lat gniewne reportaże ze świata, wydała trzy kolejne książki.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

– Ale przyszedł czas, gdy musiałam bronić siebie – mówi mi. – Miałam ogromną potrzebę obudzenia w sobie nadziei. Dlatego zaczęłam szukać ludzi, którzy mieli dla świata jakąś kontrpropozycję. Moje dzieci pytały: „Mamo, dlaczego mówią, że nasza planeta umrze?”. Pomyślałam, że czas przestać przekonywać ludzi mojego pokolenia, bo my już jesteśmy zbyt egoistyczni i wygodni. Trzeba zrobić coś dla młodej generacji, która potrzebuje inspiracji i wiary we własną siłę.

Na konferencji prasowej zobaczyła 12-letnią Melati. Zakochała się w jej energii i sile. Natychmiast się z nią skontaktowała. To był rok 2016. Jeszcze przed pojawieniem się na międzynarodowej scenie Grety Thunberg.

Reklama

– Kiedy potem patrzyłam na Gretę, nie byłam zdziwiona – mówi Vasseur. – Poznałam już wcześniej wielu podobnych młodych ludzi, nieobojętnych na losy świata.

Prowadziła dziennikarskie śledztwo. Researcherzy dostarczyli jej długą listę nazwisk i profili.

Czytaj więcej Kultura "Memoria": Zagadka zapisana w naszych genach Tajski reżyser Apichatpong Weerasethakul i brytyjska gwiazda Tilda Swinton odnaleźli wspólne przeżycia w „Memorii”.

– 80 procent dzisiejszych młodych ludzi nie żyje w krajach Zachodu – twierdzi dokumentalistka. – Dlatego nie chciałam koncentrować się na Europie czy Ameryce. Zresztą w USA, gdzie kandydatów do filmu były setki, większość mnie nie interesowała. Bo często były to dzieciaki kierujące się własnymi korzyściami, próbujące na przykład zdobyć dodatkowe punkty w przypadku składania papierów na uniwersytety. Albo prowadzone przez rodziców, czasem nawet robiące coś dla korzyści materialnych. Nie o takie osoby mi chodziło. W różnych zakątkach świata znalazłam fantastycznych ludzi, którzy chcieli ratować innych, uczyć, zmieniać czyjeś życie.

Bezpieczne miejsce

Pięcioro z siedmiorga bohaterów „Bigger Than Us” doświadczyło tragedii na własnej skórze. Większość z nich może liczyć na wsparcie rodziców czy dziadków.

– Matka Mohamada sama jest aktywistką – opowiada Vasseur. – Dwa razy trafiła do więzienia w Syrii, dlatego uciekli z kraju. Inne matki też mówiły dzieciom: „Musisz żyć lepiej, we wszystkim ci pomogę”. Matka Xiuhtezcatla powiedziała mi: „Musimy stworzyć dla naszych dzieci bezpieczne miejsce, gdzie mogą przyjść, wypłakać się, pokonać własne lęki, nabrać siły”.

Reklama

Nie tylko pieniądze

Pytam Flore Vasseur, czy wierzy, że ta młoda generacja może zmienić świat.

– Wiem, że już nie zrobimy tego my – odpowiada. – Przykro mi było patrzeć, jak zła jest sytuacja w wielu miejscach świata, gdzie polityczne systemy wykorzystują zasadę: dziel i rządź. Ale pocieszające było to, że poznając tych młodych aktywistów poczułam ich radość życia, chęć, by pomóc sobie i innym. Im nie chodzi o pieniądze, wygodę, nawet studia. Chcą poczuć solidarność z innymi ludźmi. Ja sama mam dwoje dzieci. Mają 11 i 15 lat. Chcę, żeby były szczęśliwe i żyły w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że pandemia, która dwa lata temu na nas spadła, nauczy nas, jak bardzo jesteśmy wszyscy ze sobą związani. I że wsłuchamy się w głosy bohaterów mojego filmu, a także tysięcy podobnych im ludzi na całym świecie.