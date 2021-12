Hans Zimmer uhonorowany został Transatlantyk Golden Ark Best Music of the Year 2021 za najlepszą muzykę w filmie „Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve’a.

Światowej sławy kompozytor swobodnie poruszający się między gatunkami i stylami, ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. Oscara za muzykę do animowanego filmu Disneya „Król lew”, Złote Globy – za ścieżkę dźwiękową do „Króla Lwa” i filmu historycznego „Gladiator” oraz dwie Nagrody Grammy za „Karmazynowy przypływ” i „Mrocznego Rycerza”. Początkiem jego kariery była muzyka do filmu „Fucha” (Moonlighting) (1982) Jerzego Skolimowskiego. Inne znane filmy z jego muzyką to m.in. „Thelma i Louise”, „Helikopter w ogniu”, „Hannibal”, „Piraci z Karaibów”, „Incepcja”.

Hania Rani wyróżniona została nagrodą Transatlantyk Golden Ark Best Young Polish Composer 2021.

Wręczający ją Jan A.P. Kaczmarek, dyrektor i twórca Festiwalu Transatlantyk, powiedział, że Hani Rani jest artystką, która mówi własnym językiem, bardzo oryginalnym, intymnym, niestandardowym. - Ma też odwagę dokonywać na swojej drodze wyborów, które są nieoczywiste. (...). Ma też odwagę śpiewać. Nie tylko komponuje, ale śpiewa i robi to pięknie. Jest osobą bardzo delikatną, a mimo to ma ogromną siłę. Siła ducha to coś, czym mi bardzo zaimponowała, kiedy lata temu była w konkursie Instant Composition Contest naszego festiwalu - przekonywał.

W czasie Festiwalu Transatlantyk nagrodzono Hansa Zimmera materiały prasowe

Jej muzyka jest określana jako „modern classical”. Hania Rani reprezentuje w niej nowe, indywidualne podejście do klasycznych formuł, tworząc wysublimowaną muzykę, a jednocześnie dostępną dla wszystkich. Jest m.in. autorką ścieżki dźwiękowej do filmu „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego.

Recital na żywo Hani Rani podczas finałowej gali w warszawskim KinoGram zakończył Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk.

Obie nagrody przyznano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.