Nazywa się KinoGram i ma 7 sal dla 550 widzów. Ich aranżacja w stylu vintage kojarzy się ze złotą erę amerykańskich kin studyjnych. Widzowie mogą wygodnie zasiąść na aksamitnych kanapach lub fotelach, wyposażonych w stoliki. W sali nr 7 eksponowana jest oryginalna statuetkę Oscara, przekazana kinu przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, który zdobył statuetkę za muzykę do filmu „Marzyciel”. Klimat miejsca tworzy też muzyka na żywo i KinoBar.

Sale maja najwyższej jakości rozwiązania technologiczne. Jako jedno z nielicznych kin w Polsce KinoGram oferuje dwie sale z systemem dźwiękowym Dolby ATMOS. Jakość obrazu 2K i 4K gwarantują laserowe projektory kinowe Barco. W wyposażeniu są też systemy JBL Professional, znanego amerykańskiego producenta rozwiązań audio. A ekrany brytyjskiej firmy Harkness Screens mają najwyższą jakość obrazu o doskonałych kolorach i dużym kontraście; możliwe są także projekcje filmów w 3D.

- KinoGram to nasz autorski projekt i kino wyjątkowe. Od początku tworzenia oferty tego miejsca chcieliśmy, żeby to właśnie kultura była czynnikiem odgrywającym tu jedną z kluczowych ról. Nie wyobrażaliśmy sobie Fabryki Norblina bez kina i mieliśmy na nie bardzo konkretny pomysł. - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektorka operacyjna w Grupie Capital Park, odpowiedzialna za rewitalizację Fabryki Norblina

W tym tygodniu KinoGram oficjalnie zainaugurowało współpracę z Gildią Reżyserów Polskich, które tu znalazła swoją stałą siedzibę.- Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji filmowych, działających w budynku historycznym – mówi Joanna Kos-Krauze, reżyserka, wiceprzewodnicząca i założycielka Gildii, związku zawodowego, liczącego około stu członków. I zapowiada, że dzięki tej współpracy KinoGram będzie miejscem sztuki, a nie tylko rozrywki.

Agnieszka Holland, honorowa przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich oraz przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej, z kolei zaznacza: - Chcemy kreować miejsce do twórczej dyskusji o filmie i szeroko pojętej sztuce z różnorodnymi środowiskami. Mamy nadzieję, że jako największa w Polsce organizacja zrzeszająca reżyserów filmowych będziemy czerpać wiele kreatywnej energii z codziennych spotkań z innymi artystami, obecnych w przestrzeni Fabryki, a także stworzymy miejsce, którego działalność będzie miała istotny wpływ na obraz środowiska filmowego w Polsce.

KinoGram to nie tylko projekcje i premiery filmowe, to także wsparcie tegorocznego 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz własny festiwal filmów krótkometrażowych KIFF. Ogłoszony na początku lipca przyjmuje zgłoszenia twórców z Polski i ze świata. Właśnie tutaj przez cały listopad prezentowane będą projekcje wyselekcjonowanych zgłoszeń, a 30 listopada tego roku odbędzie się Gala KIFF, w trakcie której zostaną ogłoszone zwycięskie filmy. Zgłoszenia na festiwal można wysyłać do 30 października.

Wsparcie dla uchodźców

Uczestnicy inauguracji współpracy Gildii i Kinogramu nawiązali także do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, podnosząc transparenty z hasłami „Nikt nie jest nielegalny", „Tam giną ludzie”, „ PCK na granicę", „Medycy na granicy”.

Magdalena Lenkosz, dyrektorka Gildii Reżyserów Polskich przypomniała przy tym, że tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni udowodnił, że kino polskie potrafi opowiadać o rzeczach, które nas bolą, a Gildia stara się zachęcić całe środowisko filmowe do tego, żeby nie być obojętnym, nie przechodzić z zamkniętymi oczami przez świat. I poinformowała, że w tym tygodniu delegacja filmowcówi artystów wyjeżdża do Michałowa, gdzie burmistrz zdecydował się pomagać uchodźcom. - Mamy nadzieję - mówiła, że będziemy mogli to wspierać. - Mamy nadzieję dołożyć się do takich spraw finansowo. Mamy nadzieję, że wreszcie media zostaną wpuszczone na granicę. Mamy nadzieję, że medycy zostaną dopuszczeni do osób, które tam koczują. Relacje stamtąd są przerażające… To jest bardzo ważne i kino polskie w takie sprawy się angażuje.

Interdyscyplinarny charakter

Nowe miejsce jest przestrzenia otwartą nie tylko dla kina. W piątki i soboty można tu posłuchać muzyki na żywo z udziałem utalentowanych artystów skupionych wokół działań Fundacji Fabryki Norblina. Działa tutaj również galeria sztuki Flow Art House, zrzeszająca uznanych artystów, jak i obiecujące młodych, zajmujących się malarstwem, rzeźbą i fotografią. Będą więc odbywać się tu regularnie wernisaże, wystawy, spotkania z artystami.

Interdyscyplinarny charakter oznacza też prezentacje na ekranie wyjątkowych wydarzeń muzycznych. 6 października startuje cykl „Wieczór z operą”, na początek prezentujący wielki hit operowy – „Carmen” Bizeta z Opéra National de Paris. Repertuar wzbogacą potem również zarejestrowane musicale, koncerty muzyki klasycznej i filmowej i spektakle teatralne.

- Chcemy, aby KinoGram był miejscem spotkania z kulturą w szerokim pojęciu tego słowa – przede wszystkim kino, ale także opera, teatr, muzyka, malarstwo i nawet rzeźba. Mamy nadzieję, że kalendarz wydarzeń przyciągnie każdego widza, który oczekuje od kina czegoś więcej – mówi Anna Zoll, dyrektor KinoGram.

Na teren Fabryki Norblina powraca także BioBazar – pierwszy w Polsce targ oferujący wyłącznie ekologiczne produkty.

Zrewitalizowana Fabryka Norblina przy Żelaznej to wielofunkcyjny kompleks o powierzchni ponad 65 tys. m kw. powierzchni, łączący architekturę historyczną i nowoczesną (projekt architektoniczny - PRC ARCHITEKCI; konserwacją zabytków firma Monument Service). W kompleksie znajdą się też biura, punkty usługowe i handlowe i Muzeum dawnej fabryki platerów.