O sprawie pisze portal Money.pl, powołując się na „The Telegraph”. Minister ds. pracy i emerytur Pat McFadden przyznał, że poprzednie pokolenia faktycznie rozpoczynały pracę w wieku nastoletnim i pozostawały u tego samego pracodawcy aż do emerytury, stopniowo awansując. Te czasy jednak minęły i obecnie pracownicy częściej zmieniają firmy i przekwalifikowują się. Według danych przywołanych przez rząd przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii wykonuje około siedmiu prac w ciągu całej kariery zawodowej.

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Dane z LinkedIn mają pomóc w wyborze zawodu

W odpowiedzi na te zmiany brytyjski rząd postanowił nawiązać współpracę z portalem LinkedIn. Dzięki temu Departament Pracy i Emerytur oraz agencja Skills England otrzymają anonimowe dane dotyczące rynku pracy. Mają one dotyczyć liczby ofert pracy w poszczególnych regionach, najbardziej poszukiwanych umiejętności, trendów zatrudnienia oraz informacji o tym, jakich konkretnie kwalifikacji brakuje w danych miejscach.

Wyniki analiz zostaną wykorzystane przez nową usługę Jobs and Careers Service, która ma zapewniać spersonalizowane doradztwo osobom szukającym zatrudnienia. Rząd chce, aby młodzi ludzie otrzymywali informacje nie tylko o liście wolnych stanowisk, ale również o tym, jakich umiejętności poszukują pracodawcy i jakie są możliwości rozwoju w konkretnych zawodach.

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Zmiany na rynku pracy mogą przyspieszyć w ciągu najbliższych lat

Brytyjskie władze przewidują, że w ciągu najbliższych lat coraz więcej osób będzie zmieniać pracę i branżę. Proces ten ma postępować wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i kolejnymi zmianami na rynku pracy.

Z raportu Skills England wynika, że do 2035 r. najważniejsze sektory brytyjskiej gospodarki będą potrzebowały około 1,8 mln dodatkowych pracowników. Dane z rynku mają pomóc w ustaleniu, gdzie braki kadrowe są największe i jakich umiejętności należy uczyć młodych ludzi. Nowa strategia obejmuje również aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia.