Pierwszą połowę tego roku wyróżniały dwa istotne zjawiska na rynku rekrutacji: odbicie w sektorze technologicznym, które przełożyło się na wzrost liczby ofert pracy w branży IT oraz to, jak pracodawcy dostosowali się do unijnych zmian regulacyjnych dotyczących jawności wynagrodzeń i promowania neutralnego płciowo języka w ofertach pracy. Coraz więcej pracodawców publikowało widełki płacowe, a inkluzywna komunikacja rekrutacyjna stawała się nowym standardem. W 32 proc. ofert opublikowanych na portalu pracuj.pl znalazły się widełki wynagrodzeń (jest to wzrost o 27 proc. w skali roku).

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Autorzy opracowania zwracają uwagę, że wzrost jawnych informacji o wysokości zarobków w anonsach jest pozytywnym zjawiskiem, ale wciąż nie jest powszechną praktyką. Choć większość pracodawców zaoferowało pracę stacjonarną (65 proc.), to hybrydową przewidywano w więcej niż co czwartym ogłoszeniu (26 proc.), a tylko zdalną w co jedenastym.

Foto: Pracuj.pl

Kandydaci zmieniają sposób rozmów o pracę

– Kandydaci podchodzą dziś do kariery coraz bardziej świadomie i oczekują od pracodawców realnego partnerstwa, a to zobowiązuje firmy do zmiany sposobu komunikacji. Dobrze widać to na przykładzie roli sztucznej inteligencji w codzienności zawodowej. Z naszego raportu „Od candidate do shared experience" wynika, że co trzeci kandydat obawia się wpływu AI na przyszłość swojej pracy, a wśród specjalistów IT niemal połowa oczekuje, że rekruter wprost powie im, jak sztuczna inteligencja zmieni ich stanowisko i zespół. Dziś robi to zaledwie co dziewiąty rekruter – mówi Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj.

– To dobry przykład szerszej prawidłowości: firmy muszą mówić wprost o tym, co realnie wpływa na pracę i przyszłość zatrudnionych, nie unikając trudnych tematów. Taka otwartość dziś nie jest już dodatkiem do dobrej komunikacji HR, tylko jej warunkiem. Potwierdzają to również wyniki naszego najnowszego badania, w którym aż 95 proc. respondentów stwierdziło, że o zmianie pracy powinno się rozmawiać równie naturalnie jak o zdrowiu czy planach urlopowych – dodaje.

Te dane pokazują, że pracownicy oczekują dziś większej transparentności nie tylko na etapie rekrutacji, ale również w codziennej komunikacji wewnątrz organizacji. Ta zasada dotyczy całego sposobu, w jaki firma rozmawia z kandydatami i pracownikami o rozwoju, zmianach i przyszłości zawodowej.

Rośnie zainteresowanie umiejętnościami posługiwania się AI przez potencjalnych pracowników

Z opracowania wynika, że między styczniem a czerwcem kandydaci klikali w przycisk aplikuj nieznacznie częściej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku (wzrost o 4 proc. przy 5 proc. wzroście w całym 2025 r.). Najczęściej sprawdzali ogłoszenia na stanowiska handlowe, administracyjne, ale też dotyczące pracy fizycznej. Także najwięcej (18 proc.) z 387 000 ofert pracy dotyczyło sprzedaży. Firmy i instytucje szukały także nieznacznie mniej niż rok temu pracowników fizycznych, za to częściej potrzebni byli im specjaliści IT.

Choć nie jest to wciąż powszechna praktyka, to coraz więcej firm interesuje się kompetencjami związanymi z AI. Pojawiły się w 4 proc. wszystkich ofert na pracuj.pl, w tym w ponad 6 proc. anonsów dla specjalistów. Pracodawcy poszukują osób potrafiących wykorzystywać narzędzia AI przy tworzeniu technologii, w marketingu, sprzedaży, e-commerce czy sektorze finansowym.

W ogłoszeniach o pracę najczęściej pojawia się ogólne wymaganie „umiejętności korzystania z narzędzi AI”, ale gdy przyjrzeć się im bliżej, pracodawcy oczekują znacznie bardziej konkretnych kompetencji. To umiejętności techniczne związane z budową i wdrażaniem rozwiązań AI, jak i praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji do codziennych zadań w pracy. Do najczęściej wymienianych należą: praca z modelami LLM i rozwiązaniami RAG, wdrażanie i monitorowanie modeli AI/ML, tworzenie chatbotów i agentów AI oraz budowanie i trenowanie modeli AI/ML.

W jakich branżach poszukiwani są początkujący na rynku pracy?

Oferty dla początkujących kandydatów – w tym stażystów, asystentów czy młodszych specjalistów – stanowiły w I połowie tego roku co siódme ogłoszenie na portalu. Najwięcej ofert oferowano dla handlowców, osób, które chcą pracować w administracji biurowej oraz zajmować się obsługą klientów.