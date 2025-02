Banki oferują dziś całą masę produktów finansowych, z których każdy odpowiada na inne potrzeby. Do codziennego korzystania z bankowości i podstawowych operacji służą konta osobiste. Gdy mamy nadwyżki do ulokowania, poszukujemy konta oszczędnościowego lub lokaty, a przed wyjazdem za granicę obserwujemy dostępne konta walutowe. W razie nieprzewidzianych wydatków w grę wchodzi kredyt gotówkowy lub skorzystanie z karty kredytowej.

Portal finansowy dla poszukujących najlepszych ofert

Choć wspomniane rodzaje produktów bankowych należą do najpopularniejszych, to oferty banków nie ograniczają się wyłącznie do nich. Do tej listy możemy też dodać chociażby produkty inwestycyjne czy rachunki dla przedsiębiorców.

Wniosek jest prosty – niewiele trzeba, by w końcu stanąć przed koniecznością wyboru konkretnej propozycji. Choć w dobie Internetu zapoznanie się z ofertą różnych instytucji nie powinno stanowić problemu, to trudność może sprawić ich porównanie.

Narzędziem znacznie ułatwiającym ten proces są porównywarki finansowe, czego dobrym przykładem jest portal finansowy Moneteo.com. Jego twórcy nie tylko gromadzą w ramach jednego serwisu najlepsze oferty instytucji finansowych, ale także prezentują je w czytelny sposób, zrozumiały nawet dla laików.

To istotne, gdyż edukacja finansowa Polaków i ich świadomość w tej dziedzinie pozostawia niestety wiele do życzenia. W serwisie odnajdą się zarówno osoby poszukujące fachowej wiedzy i pogłębionych analiz, jak i te, które dotąd nie miały większego doświadczenia w finansach.

Co zawierają rankingi finansowe?

Przejdźmy jednak do konkretów. Z porównywarką nierozerwalnie związany jest ranking. To właśnie z jego poziomu wskazujemy pozycje, które chcielibyśmy ze sobą porównać.

Co w nim znajdziemy? Wiele zależy oczywiście od wybranej kategorii produktów, ale w każdym przypadku natrafimy z pewnością na ich najważniejsze parametry. Dla przykładu, w przypadku kont osobistych będą to chociażby opłaty za prowadzenie rachunków i korzystanie z kart, koszty operacji gotówkowych i przelewów, dostępne rodzaje płatności mobilnych czy aktualnie obowiązujące promocje.

Rankingi finansowe są opracowywane na podstawie klarownych kryteriów. W pierwszej kolejności decydują rzecz jasna koszty – co do zasady produkty darmowe (lub po prostu tańsze) będą w zestawieniu wyżej niż te droższe. Pod uwagę są jednak brane także inne czynniki, takie jak możliwości bankowości elektronicznej czy dostępne usługi dodatkowe.

Wybór kredytu przestaje być problemem

Szczególnie problematycznym produktem do wyboru jest kredyt. W teorii banki są zobowiązane do informowania o RRSO, co powinno załatwić sprawę i pomóc w szybkiej ocenie kosztów pożyczki. W praktyce instytucje opierają reprezentatywne przykłady na różnych założeniach, więc koniec końców zdezorientowany klient i tak pozostaje z poczuciem zagubienia i obawą, że gdzieś czai się „haczyk”.

Korzystając z rankingu, nie musi się o to martwić. Wszystkie koszty, jak i wyliczenia miesięcznej raty czy całkowitego kosztu kredytu są oparte o te same kryteria, dzięki czemu od razu widać, która propozycja jest najkorzystniejsza. Przejrzystość, która w bankach jest towarem deficytowym, jest w tym przypadku wyjątkowo wskazana i pomocna.

Porównywarka finansowa – i wybór staje się prostszy

Rankingi i porównywarki finansowe możemy porównać do dużych portali zakupowych. Jeden serwis skupia oferty od różnych sprzedawców, dzięki czemu klient zyskuje wygodę i oszczędza czas. Gdy już dokona wyboru, może – również za pośrednictwem takiego portalu – sfinalizować transakcję.

Podobnie działa to w tym przypadku. Nie tylko wybierzesz interesującą Cię ofertę, ale również z nich skorzystasz, przechodząc z poziomu serwisu na stronę banku i składając wniosek. Tym samym różnorodny i wciąż rozwijający się rynek usług bankowych masz na wyciągnięcie ręki, bez uciążliwej wędrówki po oddziałach czy przeczesywania niezliczonej ilości stron internetowych w poszukiwaniu informacji.

Materiał Promocyjny