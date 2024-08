Odra znów skażona, a system monitoringu nie działa. Czeka nas powtórka katastrofy?

Czytaj więcej Gospodarka „Powtórka z afery kopertowej". PiS utopił krocie na monitoring Odry Nawet 250 mln zł chcieli wydać za czasów PiS Anna Moskwa i Henryk Kowalczyk, szefowie resortów klimatu i środowiska oraz rolnictwa, na monitoring Odry sprzeczny z prawem. Nic nie powstało, a sprawę zbada prokuratura.

Odrę i jej dopływy w czterech parametrach – tlen rozpuszczony, pH, przewodność (mówi o skali zasolenia wody) i temperatura – bada się obecnie tylko w 34 wybranych lokalizacjach.

Alga powraca do Odry

Katastrofa na Odrze miała miejsce dwa lata temu i wszystko na to wskazuje, że złota alga – w efekcie niskich stanów wód i wysokiego zasolenia – właśnie powróciła. Od kilku dni dochodzi do masowego śnięcia ryb spowodowanych wyrzutem toksyny. Od wtorku obowiązuje zakaz korzystania z wód zbiornika Dzierżno Duże oraz części Kanału Gliwickiego – od śluzy Dzierżno do Śluzy Rudziniec wydany przez wojewodę śląskiego. Przeniknięcie toksyny ma zatrzymać zapora z worków ze słomą jęczmienną. – To jak nakładanie plasterka na wielką ranę. To nic nie da – komentuje Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska.

W ciągu kilku ostatnich dni z Dzierżna wyłowiono 3,5 tony padniętych ryb

W ciągu kilku ostatnich dni z Dzierżna, do którego trafiają silnie zanieczyszczone wody Kłodnicy (słone wody spuszcza tam kopalnia Halemba), wyłowiono 3,5 tony padniętych ryb – w litrze wody z jeziora Dzierżno wykryto już 100 mln komórek „złotej algi”.

To właśnie wysokie stężenie soli w Odrze (ale także w Wiśle) namnaża zabójczą dla ryb „złotą algę”. Marta Gregorczyk: – Dopóki będziemy pozwalać kopalniom bezkarnie zrzucać do Odry ogromne ilości słonej wody, nie pozbędziemy się złotej algi i problemu. Wszystko to, co robi kolejny rząd, to działania pozorne, niewiele znaczące.