Syn Rafała Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej? Prezydent stolicy odpowiada

Podając informację o wypisaniu syna Rafała Trzaskowskiego z zajęć, Niezależna.pl napisała, że informacja ta została sprawdzona w dwóch źródłach. Jeden z informatorów serwisu miał stwierdzić, że syn prezydenta stolicy „został wypisany jako jeden z pierwszych”, a z zajęć zrezygnowali także wszyscy inni uczniowie z klasy, do której uczęszcza syn prezydenta Warsza.

Jak zaznaczono, syn Rafała Trzaskowskiego, który uczęszcza do „jednego z lepszych warszawskich liceów”, nie ma jeszcze 18 lat, więc o wypisaniu go z zajęć edukacji zdrowotnej musieli zadecydować jego rodzice.

Rafał Trzaskowski i jego stosunek do edukacji zdrowotnej

Jeszcze w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski poparł wprowadzenie nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej, ale – jak zaznaczał – „nie może być podlana żadnym sosem ideologicznym”. – Ja uważam, że oczywiście taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna – tutaj zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Tak, myślę, będzie lepiej dla nas wszystkich – mówił w jednym z wystąpień.

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna zastąpiła przedmiot wychowanie do życia w rodzinie – w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Jak opisuje na swoich stronach Ministerstwo Edukacji Narodowej, „edukacja zdrowotna to nowoczesny przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę, umiejętności oraz postawy umożliwiające skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych osób we wszystkich jego wymiarach”. W informacji wspomniano o zdrowiu fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym. Jak zauważono, „przedmiot obejmuje nie tylko obszar medyczny czy biologiczny, lecz także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem”. Ma uczyć podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych, promować zdrowy styl życia, rozwijać umiejętności komunikacji, empatii i troski o siebie i otoczenie, ostrzegać przed różnorodnymi zagrożeniami – od chorób zakaźnych, przez uzależnienia, po dezinformację.