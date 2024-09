Aż 48 minut, czyli więcej, niż wynosi jedna godzina lekcyjna, uczniowie szkół podstawowych korzystają z telefonów podczas pobytu w placówce. W przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół średnich ten czas jest dłuższy i wynosi 1 godzinę i 21 minut. To wnioski z analizy przeprowadzonej przez agencję Selectivv na podstawie analiz użycia telefonów komórkowych dzieci w szkołach w godzinach 8–14.

Telefon w szkole ułatwia kontakt z dzieckiem

Rodzice lubią, gdy dziecko ma w szkole telefon, bo jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej obok badania skali używania telefonów, 58,4 proc. uważa, że dzięki temu mogą mieć szybki kontakt z najbliższymi, 12,4 proc. rodziców twierdzi, że ułatwia im to logistykę związaną z odbiorem dzieci ze szkoły, tyle samo uważa, że oni sami czują się pewniej, gdy w każdej chwili mogą skontaktować się z dziećmi, a 7,9 proc. rodziców zaznacza, że dziecko czuje się bezpieczniej, gdy samodzielnie wraca ze szkoły. Rodzice zwrócili także uwagę na to, że dziecko nosi do szkoły telefon, bo inni uczniowie się nim także posługują, ułatwia im to wyszukiwanie informacji potrzebnych do lekcji, a czasami zaznaczają, że dzieci stale używają smartfonów, więc zabierają je także do szkoły. W sumie do szkoły nosi je ok. 90 proc. uczniów.

Czy przeszkadza im to w nauce? Aż 67 proc. rodziców obawia się, że posiadanie smartfona w szkole może rozpraszać dziecko. Na negatywny skutek nadużywania smartfonów przez dzieci wskazuje także coraz więcej badań, ale też coraz częściej mówi się o zakazanie ich używania w szkołach. Taką regulację wprowadziły ostatnio Norwegia, Holandia oraz Belgia.

Co na to polscy rodzice? Blisko połowa ankietowanych rodziców mających dzieci w wieku szkolnym uważa, że zakaz ten powinien dotyczyć wyłącznie czasu lekcji, 43 proc. jest zdania, że przyjęte np. w Skandynawii rozwiązania są dobre. Jako zbyt surowe ocenia je zaledwie 11 proc. respondentów.