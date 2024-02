Ukraińskie dzieci zostaną objęte obowiązkiem szkolnym

Dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, będą miały obowiązek chodzenia do polskiej szkoły – poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami wiceministra edukacji Joanna Mucha. Jak tłumaczyła, obecnie w Polsce może przebywać nawet 100 tys. dzieci, które uczą się online w ukraińskiej szkole. Nie znana jest także liczba dzieci z Ukrainy, które nie chodzą do żadnej szkoły – ani polskiej ani ukraińskiej.

– Patrzymy po peselach, ale nie wiemy, ile tych dzieci wciąż przebywa w Polsce, ile wróciło na Ukrainę a ile pojechało jeszcze dalej na Zachód. Sądzimy, że po tych zmianach, do szkół trafi dodatkowo do 60 tys. ukraińskich uczniów – mówiła Mucha. – Dlatego też wciąż nie wiemy, ile to będzie kosztowało – tłumaczyła wiceministra.

Ukraińscy nauczyciele i język ukraiński jako drugi obcy w szkołach

Do pracy z dziećmi z Ukrainy zostaną także zaangażowani ukraińscy nauczyciele, dla których zostanie przygotowany ułatwiony tryb nostryfikacji dyplomu.

Co do zasady, ukraińskie dzieci będą uczyć się tych samych przedmiotów, co dzieci polskie. Wyjątkiem będą specjalnie dla nich prowadzone lekcje ukraińskiego, który zastąpi w ich przypadku jeden z obowiązkowych obecnie języków obcych. Oznacza to, ze uczeń z Ukrainy będzie miał lekcje języka polskiego, języka angielskiego i zamiast dodatkowego języka obcego (jest on w Polsce obowiązkowy od VII klasy szkoły podstawowej), będą uczyć się ukraińskiego.