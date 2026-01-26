Rzeczpospolita
Szkoły odwołują lekcje przez gołoledź. Przepisy mówią o 4 konkretnych sytuacjach

W poniedziałkowy poranek mieszkańcy wielu regionów kraju zmagać musieli się z marznącym deszczem i gołoledzią. W efekcie w części szkół odwołano zajęcia. Wyjaśniamy, kiedy szkoła może odwołać zajęcia i w jakich sytuacjach może przejść na nauczanie zdalne. Co na ten temat mówią przepisy?

Publikacja: 26.01.2026 12:44

Wiele szkół odwołało zajęcia z powodu gołoledzi

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Dzisiejsza gołoledź, która dotknęła znaczną część Polski, to kolejny już w ostatnim czasie powód odwoływania zajęć w niektórych szkołach. Już wcześniej w tym roku przyczyniały się do tego intensywne opady śniegu czy silne mrozy.

Kiedy szkoła może odwołać zajęcia? Oto cztery sytuacje

Dziś od rana kolejne gminy informowały o tym, że z powodu marznącego deszczu i gołoledzi zajęcia w szkołach się nie odbędą, a inne podawały, że odwołane mogą być niektóre kursy autobusów szkolnych z powodu trudnych warunków drogowych.

Możliwość odwoływania zajęć w szkołach reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a dokładnie – dodany do niej w wyniku nowelizacji i obowiązujący od 1 września 2022 roku – art. 125a ust. 1. Wynika z niego, że zajęcia „w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce” mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w czterech sytuacjach. Może do tego dojść w przypadku wystąpienia na danym terenie:

  • imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, których organizacja i przebieg mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów;
  • temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów – zarówno tej na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach;
  • zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemiologicznej;
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia, które zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.
Szczecin, 26 stycznia 2026. Trudne warunki drogowe spowodowane marznącym deszczem i gołoledzią
Kraj
Zima paraliżuje kraj. Gołoledź, utrudnienia na kolei i lotniskach, alerty IMGW i RCB

Odwołanie zajęć w szkołach z powodu niskiej temperatury: Co mówią przepisy?

W kontekście odwoływania zajęć w szkołach istotny jest także par. 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Określa on, że w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18 stopni Celsjusza. Jeśli natomiast jest to niemożliwe, wówczas dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony i jednocześnie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.

Ponadto jak wynika z par. 18 wspomnianego rozporządzenia, dyrektor – po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu prowadzącego – może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w sytuacji, gdy:

  • temperatura na zewnątrz w dwóch kolejnych dniach, które poprzedzają zawieszenie zajęć – mierzona o godz. 21 wynosi -15 stopni Celsjusza lub jest jeszcze niższa;
  • na danym terenie wystąpiły zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu uczniów.

W Wielkiej Brytanii poparcie dla zakazu ma w dużej mierze charakter ponadpartyjny
Globalne Interesy
Dzieci bez Facebooka i TikToka? Kolejny kraj szykuje twarde prawo

Kiedy szkoła może przejść na nauczanie zdalne? To mówią przepisy

Kwestie związane z przejściem w danej szkole na nauczanie zdalnej zostały uregulowane we wspomnianym już art. 125a ustawy Prawo oświatowe. Ust. 2 tego artykułu określa, że przejście na taki tryb nauki konieczne jest w sytuacji, kiedy zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni.

Od tej zasady jest jednak wyjątek, który opisany został w ust. 5 art. 125 a. Mowa w nim o tym, że dyrektor placówki „w szczególnie uzasadnionych przypadkach […] za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość […]”.

Szczegóły dotyczące zasad nauczania zdalnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródło: rp.pl

Szkoły Prawo gołoledź
