Wiele szkół odwołało zajęcia z powodu gołoledzi
Dzisiejsza gołoledź, która dotknęła znaczną część Polski, to kolejny już w ostatnim czasie powód odwoływania zajęć w niektórych szkołach. Już wcześniej w tym roku przyczyniały się do tego intensywne opady śniegu czy silne mrozy.
Dziś od rana kolejne gminy informowały o tym, że z powodu marznącego deszczu i gołoledzi zajęcia w szkołach się nie odbędą, a inne podawały, że odwołane mogą być niektóre kursy autobusów szkolnych z powodu trudnych warunków drogowych.
Możliwość odwoływania zajęć w szkołach reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a dokładnie – dodany do niej w wyniku nowelizacji i obowiązujący od 1 września 2022 roku – art. 125a ust. 1. Wynika z niego, że zajęcia „w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce” mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w czterech sytuacjach. Może do tego dojść w przypadku wystąpienia na danym terenie:
W kontekście odwoływania zajęć w szkołach istotny jest także par. 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Określa on, że w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18 stopni Celsjusza. Jeśli natomiast jest to niemożliwe, wówczas dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony i jednocześnie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
Ponadto jak wynika z par. 18 wspomnianego rozporządzenia, dyrektor – po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu prowadzącego – może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w sytuacji, gdy:
Kwestie związane z przejściem w danej szkole na nauczanie zdalnej zostały uregulowane we wspomnianym już art. 125a ustawy Prawo oświatowe. Ust. 2 tego artykułu określa, że przejście na taki tryb nauki konieczne jest w sytuacji, kiedy zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni.
Od tej zasady jest jednak wyjątek, który opisany został w ust. 5 art. 125 a. Mowa w nim o tym, że dyrektor placówki „w szczególnie uzasadnionych przypadkach […] za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość […]”.
Szczegóły dotyczące zasad nauczania zdalnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
