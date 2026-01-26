Dzisiejsza gołoledź, która dotknęła znaczną część Polski, to kolejny już w ostatnim czasie powód odwoływania zajęć w niektórych szkołach. Już wcześniej w tym roku przyczyniały się do tego intensywne opady śniegu czy silne mrozy.

Kiedy szkoła może odwołać zajęcia? Oto cztery sytuacje

Dziś od rana kolejne gminy informowały o tym, że z powodu marznącego deszczu i gołoledzi zajęcia w szkołach się nie odbędą, a inne podawały, że odwołane mogą być niektóre kursy autobusów szkolnych z powodu trudnych warunków drogowych.

Możliwość odwoływania zajęć w szkołach reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a dokładnie – dodany do niej w wyniku nowelizacji i obowiązujący od 1 września 2022 roku – art. 125a ust. 1. Wynika z niego, że zajęcia „w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce” mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w czterech sytuacjach. Może do tego dojść w przypadku wystąpienia na danym terenie: