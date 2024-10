Do Ministerstwa Sprawiedliwości napływają pytania od szkół, rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi dotyczące tzw. ustawy Kamilka. Resort przyznaje, że często przepisy są błędnie rozumiane, dlatego przygotowano Q&A z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, aby wyjaśnić wątpliwości i uniknąć niewłaściwego zrozumienia przepisów.

Czy ustawa Kamilka odnosi się do kwestii dawania prezentów nauczycielom

Pierwsze z pytań dotyczy przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela. Otóż pojawia się pytanie, czy przy tej okazji, ale również przy innych (np. koniec roku szkolnego), nauczyciele mogą przyjmować np. kwiaty lub czekoladki? Resort sprawiedliwości podkreśla, że "ustawa Kamilka nie odnosi się do kwestii dawania prezentów nauczycielom". Jak wyjaśniono, mogą oni przyjmować symboliczne upominki, jak kwiaty czy czekoladki, w związku z okazjami (np. zakończenie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela). Zaznaczono przy tym, że nie mogą jednak akceptować większych prezentów, pieniędzy czy kart podarunkowych, które mogłyby sugerować korzyść majątkową w zamian za np. lepsze oceny.

Inne pytanie również dotyczy praktycznej kwestii, a mianowicie, co w sytuacji, kiedy dzieci, zwłaszcza z przedszkoli, żłobków i młodszych klas, podbiegają do nauczyciela, żeby się przytulić? Tutaj MS również wskazuje, że ustawa nie zawiera przepisów, które zabraniałyby dzieciom przytulić się do nauczyciela. Jak dodano, „w standardach ochrony dzieci zalecamy jedynie, aby nie robić nic wbrew woli dziecka”. Resort podkreśla, że ”nauczyciel powinien zawsze kierować się swoim profesjonalnym osądem – słuchać, obserwować i odnotowywać reakcję dziecka, a najlepiej – zapytać o jego zgodę na kontakt fizyczny. Przed przytuleniem, pogłaskaniem czy wzięciem dziecka na kolana, aby na przykład je pocieszyć lub uspokoić, należy zapytać je, czy tego potrzebuje”.

A czy dyrektor szkoły może zabronić rodzicom wejścia na teren szkoły (np. z pierwszoklasistami), powołując się na przepisy tak zwanej "ustawy Kamilka"? MS odpowiada, że ustawa nie zawiera przepisów, które zabraniają rodzicom wejścia na teren szkoły. Jak wyjaśniono art. 21 ustawy odnosi się do stosunku pracy lub wykonywania działalności związanej z opieką, wychowaniem itp. Nie dotyczy to więc odprowadzania dzieci do szkoły.