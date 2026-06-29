Prof. Norman Davies
Historyk mówił m.in. o bezprecedensowych gestach ukraińskich prezydentów, w tym Wołodymyra Zełenskiego, którzy zdecydowali się na zwrot najwyższych polskich odznaczeń państwowych, w tym Orderu Orła Białego. Zdaniem prof. Daviesa, eskalacja tego konfliktu wywoła długofalową „złą krew” we wzajemnych relacjach, na czym ostatecznie zyska wyłącznie Moskwa.
– Ta afera będzie kosztować Polskę w przyszłości. Będą konsekwencje tego, że właśnie w takim momencie, kiedy Ukraina jest w piątym roku wojny z Rosją, prezydent Polski dał bardzo korzystny pretekst Rosji – ocenił historyk, nawiązując do działań Karola Nawrockiego. Dodał, że Polacy powinni wykazać się większą powściągliwością: – Dobrze, sprawa jest niezałatwiona, ale poczekamy do końca tej wojny (...). Inaczej Ukraińcy będą mieli straszne pretensje do Polaków, że w czasie wojny zaczęli mówić o przykrych sprawach.
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Profesor podjął się oceny działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), której kult w Ukrainie budzi w Polsce ogromny sprzeciw. Prof. Davies zaapelował o precyzję historyczną, przypominając, że zbrodni na Wołyniu nie popełnili Ukraińcy jako naród, lecz konkretna frakcja jednego ruchu. – Trzeba zrozumieć, z czym UPA walczyła – z jednej strony z Niemcami, (...) a z drugiej z Sowietami. I z Sowietami walczyła długo po II wojnie światowej (...). I dlatego ona jest widziana w Ukrainie jako organizacja bohaterska. To jest porównywalne do Żołnierzy Wyklętych w Polsce – stwierdził historyk. Podkreślił również, że choć UPA ma na koncie potworne zbrodnie, to „ogólnie nie była organizacją kryminalną”, gdyż jej nadrzędnym celem była walka z okupantami. Zdaniem prof. Daviesa, współczesny kult tej formacji w Ukrainie służy budowaniu morale w walce z agresją Władimira Putina i nie ma bezpośredniego związku z intencją gloryfikowania antypolskich czystek.
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Pytany o to, czy Ukraina – wzorem Polski przepraszającej w przeszłości za Jedwabne – musi w pełni rozliczyć się z rzezi wołyńskiej, by wejść do Unii Europejskiej, prof. Davies wyraził sceptycyzm wobec stawiania twardych warunków w tym momencie. Zauważył, że przez dekady sowieckiej cenzury kilka pokoleń Ukraińców w ogóle nie miało dostępu do prawdy o Wołyniu.
Historyk wskazał na konieczność powołania niezależnej, dwustronnej Komisji Prawdy i Pojednania na wzór tej, która działała w RPA. Zaznaczył jednak, że musi to nastąpić dopiero po zawarciu pokoju.
Prof. Davies odniósł się także do globalnego układu sił, analizując postawę prezydenta Rosji, którego nazwał politykiem uwielbiającym Stalina i dążącym do odbudowy imperializmu. Mimo rosyjskiej ofensywy propagandowej, historyk wieszczy ostateczny upadek Moskwy.
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– Każde imperium się rozpadnie. I mówię to jako Brytyjczyk. Trochę o tym wiem. Urodziłem się w największym imperium świata. I to imperium nie istnieje – podsumował prof. Davies, wskazując m.in. na rosnące pretensje terytorialne Chin wobec wschodnich rejonów Rosji, z których już teraz uciekają rdzenni Rosjanie.
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