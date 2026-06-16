Trump, który 15 czerwca, po przybyciu na szczyt G7 do francuskiego Évian-les-Bains oświadczył, że podpisał elektronicznie wstępne porozumienie z Iranem kończące wojnę rozpoczętą przez USA i Izrael 28 lutego, we wpisie umieszczonym w Truth Social w nocy z 15 na 16 czerwca napisał też, że „doniesienia, iż USA zapłacą Iranowi 300 milionów dolarów to fake news”, za którym stoi Partia Demokratyczna (pisząc o demokratach Trump użył określenia „Dumocrats”, który można luźno przetłumaczyć jako „Głupokraci”). Trump we wpisie tym podaje jednak niewłaściwą kwotę - w rzeczywistości medialne doniesienia mówiły, że Iran żądał utworzenia funduszu o wartości 300 miliardów dolarów, z którego środki miałyby zostać przeznaczone na odbudowę zniszczeń wywołanych wojną (na fundusz miałyby złożyć się bliskowschodnie państwa, w których znajdują się bazy wojskowe USA). Po pojawieniu się doniesień o porozumieniu USA-Iran strona irańska przekonywała też, że w ramach wstępnego porozumienia uwolnione zostaną zamrożone irańskie aktywa o wartości 25 miliardów dolarów.

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Treść porozumienia, które elektronicznie mieli podpisać Trump, wiceprezydent USA J.D. Vance oraz przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, ma zostać upublicznione w piątek, w czasie fizycznego podpisania dokumentu w Genewie (ze strony amerykańskiej dokument ma podpisać Vance). Jednak wiceprezydent Vance w rozmowie z Fox News zasugerował, że treść porozumienia może zostać ujawniona przez Trumpa przed 19 czerwca.

Na razie wiele szczegółów dotyczących dokumentu pozostaje niejasnych, a niektóre doniesienia płynące z USA i Iranu nie zgadzają się ze sobą.

W rozmowie z CNN Vance mówił, że wstępne porozumienie ma zaledwie półtora strony i jest to „bardzo ogólny dokument”. Wiceprezydent mówił też, że jego szczegóły będą znane w ciągu następnych dwóch dni. Dodał, że zawiera on „znaczący pakiet złagodzenia sankcji” wobec Iranu.

Po pojawieniu się 14 czerwca informacji, że USA porozumiały się z Iranem, ceny ropy spadły do poziomu najniższego od 10 marca. Jednak 16 czerwca, wobec wątpliwości związanych z tym, że wiele szczegółów umowy pozostaje nieznanych, nieznacznie wzrosły. We wtorek rano za baryłkę ropy Brent trzeba było płacić 83,42 dol. (wzrost o 26 centów, o 0,3 proc.) a za baryłkę ropy WTI płacono 81,12 dol. (wzrost o 46 centów, o 0,3 proc.).

Co wiadomo o porozumieniu USA-Iran?

Wiadomo, że porozumienie przewiduje natychmiastowe wstrzymanie działań wojennych, a więc dotyczy także działań prowadzonych przez Izrael w Libanie, przeciwko Hezbollahowi. Po wejściu w życie porozumienia ma dojść do odblokowania cieśniny Ormuz przez Iran, a jednocześnie zniesienia blokady irańskich portów utrzymywanej od 13 kwietnia przez USA.

Porozumienie przedłuża obowiązujące od 7 kwietnia zawieszenie broni między USA i Izraelem a Iranem o kolejnych 60 dni, w czasie których negocjowana ma być kompleksowa umowa między Waszyngtonem a Teheranem, w której znajdzie się odniesienie do najbardziej spornych kwestii – oprócz reparacji, jakich domaga się Iran chodzi również o przyszłość irańskiego programu nuklearnego.

Irański prezydent Masud Pezeszkian napisał w mediach społecznościowych, że podpisanie wstępnego porozumienia to „ważny krok” w stronę zakończenia walk, ale zastrzegł, że ostateczne porozumienie dotyczące trwałego rozejmu „musi dopiero nabrać kształtu”.

Mówiąc o warunkach porozumienia przedstawiciele administracji USA, pragnący zachować anonimowość twierdzą, że Iran będzie musiał spełnić żądania dotyczące gwarancji, iż nigdy nie zbuduje broni atomowej, a także wstrzymać finansowanie dla formacji zbrojnych, takich jak Hezbollah w Libanie, by móc liczyć na złagodzenie sankcji i odmrożenie należących do niego aktywów znajdujących się poza granicami Iranu.

Podpisane elektronicznie przez Trumpa, Vance'a i Ghalibafa porozumienie nie rozstrzyga co stanie się z ok. 440 kg wzbogaconego do poziomu 60 proc. uranu. Trump domagał się wcześniej, by uran ten został zniszczony lub wywieziony z Iranu.

W kwestii programu nuklearnego, jak wynika z doniesień o zawartym porozumieniu, Iran nie poszedł na razie na żadne znaczące ustępstwa. Teheran zgodził się jedynie, by rozpocząć negocjacje na ten temat z administracją Trumpa – takie rozmowy prowadzone były już przed wybuchem wojny. Nieoficjalne doniesienia mówią tylko o zgodzie Iranu na to, by na czas negocjacji z USA wstrzymać wzbogacanie uranu i zobowiązaniu, że w tym czasie irańskie ośrodki nuklearne nie zostaną rozbudowane.

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