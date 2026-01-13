Informacja o cłach na razie nie pojawiła się na stronie Białego Domu. Nie wiadomo, czy cła wtórne będą nakładane na wszystkich partnerów handlowych Iranu. Reuters zwraca uwagę, że Iran, członek grupy OPEC (państwa wydobywające ropę naftową) w 2022 roku (najbardziej aktualne dane Banku Światowego) prowadził wymianę handlową z 147 państwami świata.

Jak intensywne są protesty w Iranie? Foto: PAP

Trump ogłosił wprowadzenie ceł wtórnych na kraje prowadzące wymianę handlową z Iranem w czasie, gdy w Islamskiej Republice dochodzi do największych od trzech lat protestów społecznych. Z Iranu płyną doniesienia o co najmniej setkach zabitych w czasie protestów wywołanych trudną sytuacją gospodarczą kraju, do której przyczyniły się sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu przywrócone w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu (USA jednostronnie zerwały wówczas porozumienie nuklearne z Iranem zawarte przez zachodnie mocarstwa w 2015 roku).

HRANA, agencja informacyjna skupiająca się na kwestii ochrony praw człowieka z siedzibą w USA podaje, że udało jej się potwierdzić śmierć 646 osób w związku z protestami – 505 ofiar to protestujący, 113 – przedstawiciele służb bezpieczeństwa, pozostałe ofiary to przypadkowe osoby niebiorące udziału w protestach. Protesty rozpoczęły się 28 grudnia. Aresztowanych miało zostać już ponad 10 tysięcy osób.

Rzeczniczka Białego Domu: Dyplomacja jest zawsze pierwszym wyborem prezydenta Donalda Trumpa

Po wybuchu protestów w Iranie Trump kilkakrotnie deklarował, że jest gotów przyjść z pomocą protestującym. Ostrzegał też, że jeśli władze Iranu będą brutalnie pacyfikować protesty, wówczas USA mogą nawet zdecydować się na interwencję militarną, choć wykluczył możliwość pojawienia się na terytorium Iranu żołnierzy USA. Interwencja militarna mogłaby mieć formę ataku powietrznego USA na obiekty związane z działaniem irańskich służb bezpieczeństwa, które biorą udział w pacyfikowaniu protestów. W administracji Trumpa mają pojawiać się jednak głosy, że taki atak mógłby zaszkodzić protestującym, ponieważ mógłby wywołać niezamierzony efekt w postaci skupienia się Irańczyków wokół władz wobec agresji z zewnątrz.