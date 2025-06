W Strefie Gazy od półtora roku trwa operacja odwetowa izraelskiej armii, prowadzona w odpowiedzi na atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu zginęło ok. 1200 mieszkańców Izraela, a 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 50 tysięcy osób (według strony palestyńskiej – głównie cywilów), a niemal cała enklawa, zamieszkiwana przez ok. 2,3 mln Palestyńczyków, została obrócona w ruinę.

USA zawetowały rezolucję, bo domagają się potępienia Hamasu i nakazu opuszczenia Strefy Gazy przez tę organizację

19 stycznia weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, które jednak w marcu przestało obowiązywać po wznowieniu przez Izrael działań militarnych w Strefie Gazy. Tel Awiw stawia sobie za cel całkowite zniszczenie Hamasu i nie wyklucza obecnie okupacji całego terytorium enklawy. Od marca Izrael blokuje dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, by zwiększyć presję na Hamas. Organizacje humanitarne alarmują, że niemal cała populacja Strefy Gazy zagrożona jest klęską głodu.

P.o. ambasadora USA przy ONZ, Dorothy Shea, mówiła na forum RB ONZ, że USA nie poprą żadnego dokumentu, który „nie potępia Hamasu i nie wzywa Hamasu do rozbrojenia się i opuszczenia Gazy”. Shea przekonywała też, że rezolucja w zaproponowanym kształcie utrudni wysiłki USA zmierzające do wynegocjowania zawieszenia broni. Hamas sprawuje władzę w Strefie Gazy od 2007 roku.

Ambasador Izraela: Żadna rezolucja nie stanie na naszej drodze

Do głosowania nad rezolucją doszło w czasie, gdy Izrael rozwija ofensywę w Strefie Gazy. Tylko w środę na terenie enklawy zginęło w izraelskich atakach 45 osób. Izraelska armia poinformowała, że w walkach z Hamasem zginął jeden izraelski żołnierz.