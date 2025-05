Unia Europejska nałożyła jak dotąd 16 pakietów sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Siedemnasty pakiet sankcji zostanie przyjęty w przyszłym tygodniu.

Emmanuel Macron: Nie chcemy rozpętać III wojny światowej, Ukraina wie, że nie odzyska wszystkiego, co straciła

– Musimy pomóc Ukrainie się obronić, ale nie chcemy rozpętać III wojny światowej – mówił Macron w rozmowie z TF1. Prezydent Francji, w kontekście ewentualnych nowych sankcji wobec Rosji, wyrażał się sceptycznie o możliwości zajęcia zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów. – To nie jest dobre rozwiązanie – mówił, wskazując przy tym, że nie istnieją ramy prawne pozwalające na zajęcie tych środków.

– Wojna musi się skończyć, a Ukraina musi być w najlepszej możliwej pozycji do prowadzenia negocjacji – przekonywał Macron w kontekście rozmów pokojowych Ukrainy i Rosji.

Jednocześnie Macron przyznał, że nawet Ukraińcy „widzą jasno”, że nie mają możliwości „odzyskania wszystkiego, co utracili po 2014 roku”. W 2014 roku Rosja dokonała nielegalnej aneksji Krymu, a obecnie okupuje ok. 20 proc. Ukrainy i rości sobie prawa do – nielegalnie anektowanych w 2022 roku – obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Z tych czterech obwodów Rosja w całości okupuje tylko obwód ługański.

Francja gotowa rozmieszczać broń atomową w Europie. Emmanuel Macron wskazuje trzy warunki

Macron mówił też o perspektywie rozwinięcia francuskiego parasola atomowego nad Europą. Obecnie, w ramach programu Nuclear Sharing realizowanego przez NATO, w Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Turcji rozmieszczona jest amerykańska broń atomowa – na co w rozmowie z TF1 zwrócił uwagę Macron.