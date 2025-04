Donald Trump, po objęciu urzędu prezydenta, rozpoczął dialog z Rosją, ale jak dotąd nie udało się doprowadzić do przełomu w rozmowach w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie

Rosja stawia zaporowe warunki, intensyfikuje ataki na ukraińskie miasta

Jak dotąd Rosja zgodziła się jedynie na częściowe zawieszenie broni – chodzi o powstrzymanie się od ataków na obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy i ataków na wodach Morza Czarnego. Ukraina zgodziła się na bezwarunkowe zawieszenie broni.

W ostatnim czasie Rosja intensyfikuje ataki na ukraińskie miasta – w ataku na Sumy, do którego doszło w niedzielę palmową, zginęło co najmniej 35 osób, a 117 zostało rannych. Wcześniej, w ataku na Krzywy Róg, zginęło co najmniej 18 osób, a w ataku na Dniepr, przeprowadzonym w nocy z 16 na 17 kwietnia, zginęły 3 osoby, a 31 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych ataku na Dniepr jest 17-letnia dziewczyna.

Departament Stanu USA zapowiada, że amerykańska delegacja w czasie rozmów w Paryżu skupi się na tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie. Donald Trump w czasie kampanii prezydenckiej zapowiadał, że po powrocie do Białego Domu będzie w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie w „24 godziny”. Twierdził nawet, że będzie w stanie zrobić to jeszcze jako prezydent elekt.

Trump, po objęciu urzędu prezydenta, rozpoczął dialog z Rosją, ale jak dotąd nie udało się doprowadzić do przełomu w rozmowach. Ostatnie komunikaty płynące z Moskwy wskazują na maksymalistyczne warunki, jakie stawia Rosja w kontekście ewentualnego zakończenia walk. Chodzi m.in. o zaakceptowanie rosyjskich podbojów na Ukrainie i aneksji, w tym aneksji części obwodów zaporoskiego, chersońskiego, ługańskiego i donieckiego, które ukraińska armia nadal kontroluje (Rosja anektowała te obwody w administracyjnych granicach). Kijów odrzuca możliwość trwałego zrzeczenia się swojego terytorium.