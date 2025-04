„WSJ”: Rosja i USA dokonały w Abu Zabi wymiany więźniów. Ksenia Karelina uwolniona

Jak podał Reuters, Michaił Mushaiłow, prawnik reprezentujący Karelinę potwierdził zwolnienie swojej klientki. Poinformował też, że przyleciała ona do Stanów Zjednoczonych ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kim są Ksenia Karelina i Artur Pietrow?

33-letnia Ksenia Karelina, obywatelka USA i Rosji, została skazana w zeszłym roku na 12 lat kolonii karnej po uznaniu jej w Rosji za winną zdrady stanu za przekazanie mniej niż 100 dolarów na rzecz ukraińskiej organizacji charytatywnej z siedzibą w USA. Mieszkanka Los Angeles – jak relacjonował jej amerykański chłopak – pojechała do Rosji, by odwiedzić mieszkających w Jekaterynburgu rodziców. Tu została aresztowana przez FSB pod zarzutem zdrady, ponieważ w jej telefonie znaleziono dowód, że przekazała 51,8 dolarów organizacji charytatywnej „Razom”, która przekazuje pomoc Ukrainie. FSB twierdzi, że pomoc ta trafia do ukraińskiej armii. Przed sądem w Jekaterynburgu sądzona była pod zarzutem zdrady. Śledczy domagali się dla kobiety 15 lat kolonii karnej. wyrok w sprawie Kareliny zapadł 15 sierpnia 2024 r. – kobieta skazana została na 12 lat kolonii karnej.

33-letni Artur Pietrow, obywatel Niemiec i Rosji, został aresztowany 26 sierpnia 2023 r. na Cyprze na wniosek USA w związku ze rozbiciem rosyjskiej siatki , zajmującej się przemytem elektroniki, podlegającej kontroli eksportu. Pietrow nabywał elektronikę od amerykańskich eksporterów, korzystając z cypryjskiej firmy-przykrywki. Fałszywie oświadczał, że elementy miały trafiać do systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a ostatecznymi użytkownikami końcowymi i miejscami docelowymi elektroniki są firmy na Cyprze lub w krajach, które nie podlegały sankcjom. W rzeczywistości mikrokontrolery i układy scalone trafiały do producentów dostarczających broń i inny sprzęt rosyjskiej armii. Rosyjscy producenci – jak wynikało ze śledztwa – wykorzystywali je w kierowanych pociskach rakietowych, dronach i urządzeniach walki elektronicznej i komunikacji.