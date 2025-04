Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta wyraził przy tym nadzieję, że „wszyscy ci, którzy do tej pory sławili Donalda Trumpa”, w tym „kandydat (Karol) Nawrocki” (prezes IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS) „zrozumieją, że to jest decyzja niszczycielska, która uderza w polskie przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim w amerykański rynek”. Hołownia wypomniał przy tym Nawrockiemu, że ten nie skrytykował jednoznacznie decyzji amerykańskiego prezydenta w tym zakresie.



Szymon Hołownia ostrzega przed skutkami, jakie może mieć dla USA wprowadzenie przez Donalda Trumpa ceł

- Jestem przekonany, że administracja Trumpa prowadząc nerwową grę na przeczekanie, doprowadzi do tego, że gospodarka USA będzie się wykrwawiać. On wykrwawia swoją gospodarkę, by doprowadzić do tego, żeby inni przyszli i zaczęli tę gospodarkę zasilać coraz większymi strumieniami pieniędzy na jego warunkach – kontynuował Hołownia. Następnie zadał pytanie o to, co się stanie „jeśli te inne gospodarki nie przyjdą” i zaczną szukać innych partnerów oraz otwierać się na innych na świecie (zastrzegł przy tym, że nie chodzi o Rosję), którzy „będą chcieli być przewidywalnymi partnerami”.



- Gospodarka amerykańska może obudzić się z ręką w nocniku po tej działalności, którą Trump podjął - podsumował Hołownia.

- Ten kryzys zorganizował nam polityk, który zdecydował o izolacjonizmie USA. My musimy dziś iść inną drogą - współpracy, budowania, tworzenia jak największej liczby kontaktów rynkowych, a nie odgradzania się od świata i sojuszników jakimkolwiek murem – dodał kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.